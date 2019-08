Hertlův tým ze San Jose volí mezi dvěma legendami: Jumbo má přednost

Oběma je čtyřicet let a oba patří mezi legendy nejen v rámci týmu Sharks, ale bez nadsázky i v celé NHL. Oběma se také ještě nechce končit aktivní kariéra. Z mnoha důvodů. Například pořád cítí, že na to mají. Hokej je stále baví a proč si nevydělat sumy, o kterých si později budou moci nechat jenom zdát.

Ze všeho nejvíc ale dvojici Thornton, Marleau motivuje solidní šance dosáhnout na vytoužený Stanley Cup. Je to jediná velká trofej, která jim ve sbírce chybí.

Podle zpráv ze zámoří se vítězem stane „Jumbo“ Thornton, novinář Kevin Kurz ze sportovního webu The Athletic tvrdí, že je to jen otázka času a že není pochyb, že k podpisu dojde. Popravdě by to nebylo překvapení, protože kouč Peter DeBoer už po sezoně naznačoval: „Za sebe můžu říct, že bych ho v týmu chtěl.“

Důvodů, proč by měl dostal přednost právě on, je víc. Je více než zřejmé, že může být ve svém věku pořád prospěšný i v prvních dvou formacích, jelikož v poslední sezoně nasbíral v 73 zápasech slušných 51 bodů (16+35).

V tomto ohledu je na tom Marleau hůř: v minulém ročníku prožil gólově i bodově nejhorší rok v kariéře. Zlí jazykové tvrdí, že už není tím hráčem, jakým býval.



Sharks nechtějí mít v týmu dva čtyřicátníky najednou, jejich cílem je dát prostor mladým, aby se mohli rozvíjet. Pro Marleaua by navíc zbylo místo pouze ve čtvrté formaci bez možnosti nastupovat na přesilovky a s minimálním minutovým vytížením, což je na hráče jeho kalibru málo.

Leccos naznačují i slova Tomáše Hertla, jenž před pár dny pravil: „Nedokážu si moc představit, kdybychom měli být bez Jumba.“

Není jediným. Stejně se vyjádřil i Logan Couture, který vyzdvihuje jeho vůdcovské schopnosti. „Má neocenitelný přínos, který každá kabina potřebuje. Když do ní vstoupí, cítíte respekt. Navíc vytváří zábavnou atmosféru. Nedovedu si představit, že bych hrál v týmu bez něj. Vždyť tu je se mnou celou dobu.“

Couture působí v San Jose deset sezon a měl by se stát právě po Thorntonovi novým kapitánem. O to víc získávají jeho slova na váze.

Výborným lídrem by pochopitelně mohl být i Marleau, klub o něj ale údajně nestojí. Toho se snaží využít Arizona. Hráčova reakce je zatím neznámá, ale pokud bude chtít pokračovat v kariéře, dával by tenhle přesun rozum. Phoenix je totiž nejblíž Kalifornii, kde má rodinu a děti, které nechtěl vytrhávat ze zažitého prostředí a jimž chce být nablízku.



Jistě, ještě lepší by bylo podepsat kontrakt v Los Angeles nebo Anahaeimu, jenže oba kluby právě prochází přestavbou, takže veterány nehledají. Geograficky by připadalo do úvahy ještě Las Vegas, to má však narvaný platový strop, nebo Colorado, to je však už moc daleko.

Arizona navíc hledá přesně hráče Marleauova typu: zkušeného lišáka, který dokáže ukočírovat a usměrnit mladý kádr s potenciálem.