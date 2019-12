Bomba od legendy. Thornton sundal Mrázka pěstí a poslal ho k ledu

Vyhrocenému okamžiku v polovině druhé třetiny předcházela celkem nevinná situace, kterých jsou v zápase desítky. Mrázek po zákroku přikryl puk lapačkou a Thornton do něj ještě zkusil píchnout. Ač to bylo celkem zbytečné, útočníci to dělají - ti nejlepší totiž dokážou najít i zdánlivě ztracený puk.

Rozčilený Mrázek se po vousatém Kanaďanovi ohnal a hned soupeři pořádně vynadal. I takové momenty nejsou neobvyklé. Ale knockoutovat brankáře ranou do masky? To se jen tak nevidí.

A když už, tak spíše od provokatérů nebo bitkařů.

Veterán San Jose Joe Thornton neuhne ze souboje, a když je to potřeba, klidně shodí rukavice, aby se popral. 40letý útočník je však hrající osobností, ne provokatérem.



„Řekl bych, že to od něj bylo trochu nefér. Ale aspoň jsme pak hráli přesilovku,“ poznamenal Mrázek po utkání s tím, že už během kariéry schytal i horší rány. Hokejisté Caroliny se pochopitelně vydali svého gólmana pomstít, na ledě se tak strhla potyčka za brankou. K Mrázkovi mezitím přiběhl klubový lékař.

Se zkrocením emocí český gólman problém neměl. V utkání mohl pokračovat, což pro Hurricanes, kteří tou dobou vedli 2:1, bylo důležité. „Člověk se pak cítí víc vtažený do hry a chce svými zákroky pomoct klukům k vítězství,“ doplnil Mrázek.

I s jeho přispěním nakonec Carolina udolala San Jose 3:2 po nájezdech.

