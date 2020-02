Kovalčuk k Ovečkinovi. Washingtonu pomůže v play off další hvězdný Rus

Ovečkin, Kuzněcov, Orlov, Samsonov. A teď ještě Kovalčuk. Z Washingtonu se stává ruská kolonie, která má táhnout tým za vytouženým Stanley Cupem.

O trejdu Kovalčuka se spekulovalo delší dobu, nicméně jméno žádného konkrétního klubu, kam by mohl zamířit, nepadalo. O to víc je přesun do kádru jednoho z hlavních favoritů play off překvapující.

Kovalčuk zažívá pozoruhodný veletoč, není to přece tak dávno, co byl po nepovedeném angažmá v Los Angeles odsuzován ke konci v NHL jako odepsaný a přestárlý hokejista. Přesun do Montrealu ovšem celou situaci změnil. Šestatřicetiletý forvard v tradiční hokejové kolébce ožil a začal připomínat své nejlepší roky.

Na poslední chvíli. V okamžiku, kdy už to nikdo nečekal. A jelikož Montreal prožívá mizerný rok a má jen minimální šanci postoupit do vyřazovacích bojů, přišel čas na trejd.

„Ilja je talentovaný ofenzivní hráč, o němž se domníváme, že nám směrem dopředu nabídne další možnosti a flexibilitu. Jde o zkušeného a šikovného útočníka, který dokáže připravovat šance, a přispěje tak k naší ofenzivní síle,“ pravil Brian MacLellan, generální manažer Washingtonu.

Nabízí se otázka, kde by Kovalčuk mohl nastupovat. Podle všeho dostane prostor ve třetí formaci, na levém křídle po boku Larse Ellera a Carla Hagelina. Místo mu uvolní neproduktivní Slovák Richard Pánik, jenž by se měl stěhovat do čtvrté pětky.

S Kovalčukem se pochopitelně počítá také na přesilovku, místo by měl dostat ve druhé formaci, kde se bude sázet na jeho spolupráci s Kuzněcovem a Orlovem, s nímž by měl operovat na modré čáře.



Montreal Kovalčuka pustil za třetí volbu ve třetím kole letošního draftu, zároveň souhlasili s podmínkou Washingtonu, že se budou z poloviny podílet na jeho platu. V hlavním městě USA by se měl hlásit v úterý ráno na tréninku a hned večer by ho měla čekat premiéra proti Winnipegu.

Možná v ní rozšíří svou bohatou sbírku branek, ostatně je čtvrtým nejlepším střelcem mezi aktivními hráči v NHL - má kontě 442 tref. Před ním je jen Ovečkin (700), Patrick Marleau (561) a Sidney Crosby (459).

Greene do Edmontonu

Další interesantní změnu hlásí Edmonton, který z Detroitu získal zkušeného obránce Mikea Greena, opačným směrem putuje dlouhodobě zraněný útočník Kyle Brodziak. Red Wings navíc získali od Oilers i právo výběru ve čtvrtém kole draftu v letošním či příštím roce.

„Dobrých obránců není nikdy dost. Mikea znám z působení v Detroitu, výborně bruslí a hraje s pukem. Když je potřeba, může hrát přesilové hry. Je to dobrý chlap, dobrý týmový hráč a skvělý do kabiny. Jsme nadšeni, že jsme se na výměně dohodli,“ řekl generální manažer Edmontonu Ken Holland, který před loňským příchodem k Oilers působil dvě desítky let v Detroitu.

Zatímco Detroit bude v play off NHL chybět, Edmonton by se do bojů o Stanleyův pohár měl zapojit. Aktuálně jsou Oilers pátí v Západní konferenci. V Pacifické divizi jsou druzí tři body za Vegas.