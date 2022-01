Tisícovka pro Voráčka. Navzdory mnoha pochybovačům vydržel a z NHL nezmizel

Jeho úspěch ani v zámoří neopomenuli a vytáhli pár úsměvných historek. Třeba tu o pochybnostech některých lidí, jak dlouho v nejlepší lize vydrží. Moc času mu nedával třeba bývalý kouč Columbusu Scott Arniel.

„Pamatuju si na Scotta, jak mi poslední sezonu před výměnou do Philadelphie řekl, že z NHL zmizím do tří let. Tak jsem ho poslal do pr… Myslím, že zčásti proto se mě v roce 2011 zbavili. Jenže já věděl, že v lize vydržím,“ vzpomínal Voráček na začátek kariéry.

Po čtrnácti sezonách v NHL si může říct, že všem pochybovačům vytřel zrak. V Americe si vydobyl respekt díky talentu, pracovitosti i upřímné povaze. Vyrostl v osobnost. A především cítíte, že hokej tolik miluje. „Pohání ho, že se chce pořád zlepšovat,“ tvrdí současný kouč Columbusu Brad Larsen.

Americký obránce Zach Werenski pro web The Athletic zase pověděl: „Zuří, i když prohraje tréninkový zápas. Proto kdykoliv si můžu vybrat, chci hrát proti němu. Nutí mě to snažit se ještě víc. Tak moc ho chci porazit! Ne že bych chtěl tolik vyhrát, ale protože chci vidět, jak se Jake naštve. Je to k popukání.“

Ano, je to historka pro zasmání, ovšem o dvaatřicetiletém Voráčkovi vypovídá to podstatné.

Má mentalitu vítěze, ač Stanley Cup ještě nevyhrál. S Columbusem, kde jako nováček začínal a nyní pokračuje, se dostal do play off jen jednou, za deset let ve Philadelphii došel nejdál do druhého kola.

V reprezentaci mu štěstí přálo víc. Zlato z Německa 2010, bronz o rok později. S nároďákem osmnáctiletých také ukořistil třetí místo (2005/06). Kdykoliv mohl, reprezentoval. I v roce 2019, ač s partnerkou očekávali narození dítěte.

1000 zápasů odehrál Voráček v NHL. Nastřádal 761 bodů (217+544)

Naopak ho děsně štvalo, když mu před dvanácti lety kouč Vladimír Růžička nedal šanci poprat se o olympiádu ve Vancouveru.

„Novinářům jsem odpovídal, že trenérovo rozhodnutí chápu a vzhledem ke svému mladému věku i respektuju. Cokoli jiného směrem k veřejnosti i ke klukům v nároďáku by mi přišlo jako neúcta. Ale neříkal jsem pravdu,“ prohlásil v projektu Bez frází.

Teď už mu nedělá problém říkat, co si myslí. Na rovinu řekne, co si myslí o politice, antipatie vůči komunistům, prezidentu Zemanovi ani minulé vládě netají.

A hokej? V něm bude pokračovat, snad dokud mu nohy budou sloužit. „Hra se zrychluje, ale to přece neznamená, že musíte neustále létat sto mil za hodinu. Jen to chce mít víc puk na holi. Já rád zpomalím hru, pak se mi otevírají úplně jiné možnosti,“ říká.

Voráček může vydržet hrát v NHL do čtyřiceti. Proč ne. Tělo drží a chuť ho neopouští. Bylo by troufalé mluvit o tom, že ohrozí Jágrův rekord v počtu odehraných utkání (1733), ale druhého Hamrlíka (1395) může překonat.