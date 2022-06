Voráček: Hokej si zase užívám. Konec kariéry? Možná to zabalím ze dne na den

Návrat do Columbusu po dlouhých deseti letech splnil Voráčkova očekávání. „Přišel jsem tam a bylo mi řečeno, ať jsem sám sebou a hraju svůj hokej. Ať žiju hokejem a trénuju naplno, což dělám pořád. Vztah s trenéry i s klukama v kabině byl vážně vynikající,“ vyprávěl.

Byla to pro něj příjemná změna oproti předchozímu angažmá ve Philadelphii, kde se neloučil v nejlepším. „Hokej jsem si užíval nejvíc za posledních asi pět šest let,“ řekl český reprezentant v rozhovoru s novináři.

V Columbusu se potkal hned s několika starými známými: „Jared Boll, s nímž jsem hrával a jsem s ním výborný kamarád, je asistentem trenéra. Derek Dorsett dělá výchovu mladých hráčů, Rick Nash je asistentem generálního manažera. Vážně jsem se vracel domů.“

Zásadní rozdíl byl ale v tom, že do své první sezony (2008/09) v NHL vstupoval právě v dresu Blue Jackets jako devatenáctiletý, zatímco v současném kádru je úplně nejstarší.

„Děkuji za připomenutí... Toho si vážím,“ smál se Voráček. „Myslím, že je to snad o dva týdny s Gustavem Nyquistem. A jak se cítím? Snažím se pomáhat klukům kolem sebe a dostat je mentálně, fyzicky i herně na nějakou další úroveň. A mě to i baví, takže dobrý,“ ujistil Voráček.

I ve svém věku navíc dokáže být pro mužstvo mimořádně platný. Vždyť se ziskem dvaašedesáti bodů ovládl tabulku produktivity Columbusu, přičemž posbíral hned šestapadesát asistencí.

„Ale šancí jsem měli přitom dost. Kdybych měl nějakých patnáct dvacet gólů, vůbec bych se nedivil. Když budu mít třeba trošičku i štěstí a zapracuju na té koncovce, tak i v mých letech můžu udělat sedmdesát bodů,“ prohlásil Voráček.

„Doufejme, že tam budou góly padat v příští sezoně. Ale věřím, že jsou kluci rádi a budou zase spokojení, když jim to tam budu takhle nalejvat,“ dodal s úsměvem.

Columbus se bude chtít v nadcházejícím ročníku vrátit do play off, kde letos podruhé v řadě chyběl. „Všichni počítali, že budeme druhý nejhorší po Arizoně. Máme hrozně nadějných mladých a šikovných hráčů, kádr snad s nejnižším věkovým průměrem. Když kluci udělají další krok, play off bychom mohli udělat,“ uvedl dvaatřicetiletý útočník.

Sám se v průběhu uplynulé sezony dostal přes tisícovku odehraných zápasů v základní části NHL. A jaké jsou jeho další cíle? V historickém bodování Čechů předskočit druhého Patrika Eliáše a vyhrát Stanley Cup.

„Ale kolik sezon před sebou ještě mám, to opravdu nevím. Je možné, že se rozhodnu ze dne na den a skončím. Taky je ale možné, že budu pokračovat ještě pár let poté, co mi (za dva roky) skončí smlouva v Columbusu. Nechci být na obtíž. Kdybych měl hrát deset minut za zápas ve třetí čtvrté lajně, to už by ani nemělo cenu.“

Zatím se ale do hokejového důchodu nechystá: „Ale léta naskakují. Fakt je možné, že to přijde ze dne na den. Cítím na sobě přibývající roky, ale není to tak hrozné, jak jsem si myslel. V sezoně jsem se až do (březnového) zranění kolena, které bolelo, cítil opravdu dobře.“

Voráček zároveň okomentoval plány vedení NHL na uspořádání dalšího ročníku Světového poháru, který se mohl konat v únoru 2024. A jako obvykle mluvil velice otevřeně.

„Byl problém hráče z NHL pustit dvakrát po sobě na olympiádu, ale teď se najednou nebojí, že se zraníme v únoru na Světovém poháru. Všechno je to vždycky o penězích. Finance a prostředky jsou nedílnou součástí sportu, ale mrzí mě, že můžu končit kariéru s jednou olympiádou, když jsem mohl jet na tři nebo na čtyři,“ uzavřel své povídání český hokejista.