Texier kvůli osobním problémům na rok mizí z NHL. Nejsem na ni připravený, tvrdil

Poslední utkání v NHL odehrál na konci ledna. Zlomil si palec, pak mu tým poskytl volno z rodinných důvodů a on odletěl domů do Francie.

Tehdy ztratil blízké osoby a klub jasně deklaroval, že mu poskytne tolik času, kolik bude potřebovat. Do zámoří se už nevrátil, zvládl alespoň odehrát světový šampionát, kde pomohl Francii ke dvěma vítězstvím pěti body.

Nyní má jeho absence jiný důvod, který ovšem NHL ani klub kvůli hráčovu soukromí nebude zveřejňovat. Specializace programu ale napovídá, že se jedná buďto o závislost, nebo o ochranu duševního zdraví.

„Během uplynulého roku jsem zažil několik osobních problémů a zkoušek a cítím, že v této době potřebuji být blízko své rodině,“ řekl spoluhráč Jakuba Voráčka v tiskové zprávě klubu.

Roční smlouvu podepsal s ZSC Curych, který trénuje Švéd Rikard Grönborg. Od domovského Grenoblu ho bude dělit lehce přes 400 kilometrů.

„Cítím lásku i respekt ke Columbusu jako městu, organizaci a fanouškům, protože se ke mně všichni vždy chovali prvotřídně. Opravdu si vážím podpory, pomoci a empatie, které se mi dostalo od vedení týmu, trenérského štábu, lékařů a spoluhráčů. Bylo to těžké rozhodnutí, ale v tuto chvíli je to pro mě to nejlepší,“ pokračoval.

Texier si měl v nadcházející sezoně vydělat více než jeden a půl milionu dolarů, od Blue Jackets nedostane ani cent. Právě takovou úlevu garantuje NHL a její Program pro zneužívání návykových látek a duševní zdraví, částka se ani nebude započítávat do platového stropu.

„S Alexandrem Texierem jsme nedávno vedli velmi dlouhý rozhovor, ve kterém mi naznačil, že v tuto chvíli není připraven pokračovat v kariéře v NHL. Jsme sice zklamaní, že se k nám Tex nepřipojí v nové sezoně, jak jsme předpokládali, ale jeho duševní zdraví a pohoda zůstávají naší prioritou a budeme ho i nadále podporovat, jak jen to bude možné,“ uvedl generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekäläinen.

Přestože v sezoně 2021/22 i kvůli zlomenému palci odehrál jen 36 zápasů, vstřelil jedenáct branek a celkově posbíral dvacet bodů. Nejvíc v kariéře.

Texiera Columbus draftoval v roce 2017 ve druhém kole, o dva roky později pak debutoval v NHL.