Voráček o tisícovce zápasů v NHL: Hezké, ale ještě nekončím

Od Voráčkova debutu uplynulo 4836 dní, vstřelil 217 branek a přidal 544 asistencí.

„Čtrnáct let je opravdu dlouhá doba a já měl štěstí, že jsem nebyl moc zraněný. A i přes ty lehčí problémy jsem našel cestu, jak zápasy odehrát. To je důležité pro to, aby se člověk k tomuto milníku dostal,“ pokračuje.

Protrpěl pár otřesů mozku, nikdy ale neměl potíže s rameny, koleny a podobně. Nikdy také nemusel podstoupit jakoukoli operaci.

Hlavním motorem pro Voráčka byla a stále je vášeň ke sportu.

„Každá sezona je velmi dlouhá, hrajete v ní mnoho zápasů. Pokud jste pro hokej zapáleni, můžete ji zvládnout,“ vyprávěl před zápasem pro renomovaný server The Athletic.

Voráček se stal teprve druhým hráčem, který byl draftován Columbusem a dosáhl na tisíc zápasů. V dresu Blue Jackets oslavila svoje jubileum celkem čtveřice veteránů: Sergej Fedorov, Scott Hartnell, Václav Prospal a právě Voráček.

„Co to znamená? No hlavně, že jsem starý,“ vtipkoval na tiskové konferenci po středečním tréninku.

„Když mi bylo dvacet pět, nemyslel jsem na to, jestli se na tuto metu dostanu. Ale čím je člověk starší, tím čas letí rychleji a k číslu se blížíte,“ pokračoval.

Začínal v Columbusu, po třech sezonách se přesunul do Philadelphie, kde strávil dlouhých deset let. Poté se vrátil zpět do Ohia.

„Málokomu se stane, že v kariéře hraje jen za dva týmy. Já měl štěstí. Vrátil jsem se tam, kde to dobře znám. Nesmírně si užívám, když přijdu na zimák nebo se vidím se spoluhráči. To je pro mě hrozně důležité,“ pochvaluje si Voráček.

V aktuální sezoně odehrál 31 zápasů, prosadil se pouze jednou a nahrál na 22 branek. Je druhým neproduktivnějším hráčem týmu.

„Dokud budu pro tým užitečný, budu pomáhat vyhrávat zápasy a bude se mi na ledě dařit, tak budu hrát. Jakmile budu cítit, že nemám co nabídnout, tak to zabalím. Chci hrát tak dlouho, jak to bude možné,“ plánuje.

Columbus neprochází dobrým obdobím, v posledních čtrnácti zápasech dokázal zvítězit pouze třikrát. Další šanci bude mít už v sobotu v odvetě proti New Jersey Devils.