Voráček má podpořit Laineho, Fin ho chválí: Má snad oči i vzadu!

Dva zápasy, dvě výhry. S tím musí být český útočník spokojen.

„Hra pět na pět pořád trochu stagnuje, ale máme v ní momenty, ze kterých se můžeme odrazit,“ zůstává Voráček lehce kritický. „Pořád máme za sebou jen dva zápasy, vše chvíli trvá. Ale góly dáváme, nic víc chtít nemůžeme.“

Voráčkovy zápasy Buffalo - Columbus 3:5 (1:2, 0:3, 2:0)

Branky: 18. a 52. Mittelstadt, 47. Peterka - 4. Voráček, 13. Bemström, 22. Jenner (Voráček), 37. Laine (Voráček), 38. Bjorkstrand. Columbus - St. Louis 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky: 5. a 43. Jenner (na druhou Voráček), 25. Kukan, 27. Foudy, 57. Hoffman - 40. McGing, 57. Walman.

Právě Voráčkova řada vstřelila při hře pět na pět za dva duely jen jeden gól, na dalších třech se český útočník podílel v přesilové hře.



„Přesilovka nám funguje, to je do budoucna důležité. A to i přesto, že Laineho brání takřka osobně. Ale to se nemůžeme divit, vždyť stejně nebezpeční na přesilovkách jako on už jsou jen Pastrňák, Stamkos a Ovečkin,“ vychvaluje Voráček finského střelce.

„Když máte dobrou přesilovku, tak chcete být její součástí. Zažil jsem to ve Winnipegu, často nám vyhrávala zápasy. A my nyní začínáme být produktivní, to je dobré znamení,“ míní Laine.

Jakub Voráček slaví vstřelený gól se spoluhráči z Columbusu.

Celkem Blue Jackets využili v těchto dvou duelech tři přesilovky ze šesti možností. S touto úspěšností by výrazně překonali nejlepší početní výhodu z minulého roku, kterou držel na 27 procentech Edmonton.

Čím to?

„Je to Voráčkem,“ má jasno Laine. „Je jedním z nejlepších nahrávačů v lize už více než dekádu. On má snad oči i vzadu na hlavě!“ hlásí s úsměvem.

Reagoval tím na skvělou nahrávku zpoza branky, díky které Laine v poklidu skóroval.

„Hrát s Voráčkem je zábava, snažíme si na sebe zvyknout. Ale už při prvním střídání na tréninku jsme si sedli. Když jsme v útočném pásmu, pořád musím být připravený na střelu, protože mi může kdykoliv přihrát,“ popisuje Laine.

V úterýv noci mezi Voráčkem a Lainem hrál Boone Jenner, do kombinace se zapojil především černou prací v rohu hřiště.



„Boone je skvělý centr, je velmi pracovitý a opravdu platný před brankou a v rozích. Přesně takového hráče k sobě potřebujeme,“ říká Laine.



„Budu upřímný, potřebujeme k sobě nějakého hodně zodpovědného centra do defenzívy,“ povídá Voráček s úsměvem.



Columbus čekají ještě tři přípravné zápasy, Voráček s Lainem naskočí podle slov trenéra Brada Larsena do dvou z nich.