NHL a olympijská účast? Víra i skepse. Čekám nějakou výmluvu, říká Voráček

V krátkých rozhovorech, které v pátek poskytl médiím hokejový svaz, se k diskutovanému tématu vyjádřili i někteří z finálové desítky nominovaných na Zlatou hokejku.



Situace je stále nejasná, což pro iDNES Premium potvrdil i Petr Nedvěd: „Rozhodnutí padne v řádech týdnů. NHL si teď vyžádala materiály o letní olympiádě v Tokiu. I podle toho se rozmyslí, jestli hokejisty uvolní.“



Generální manažer české reprezentace má před sebou složitý úkol. Jak sám prozradil, pro akci pod pěti kruhy musí připravit dvě soupisky. Jednu s hráči z NHL, druhou bez nich.

Pokud vedení zámořské soutěže účast svých hvězd posvětí, je stále z čeho vybírat. Kostru týmu by pak v Pekingu tvořili právě hráči, kteří se probojovali do elitní desítky ankety Zlatá hokejka.



„Za předpokladu, že vše dopadne dobře, bych byl překvapený, kdyby někdo z nich na olympiádu nejel. Samozřejmě záleží, jak se jim bude dařit v příští sezoně, ale jsou to vynikající hokejisté. Nevím, proč by neměli podávat výkony, na které jsme u nich zvyklí,“ uvedl Nedvěd v pořadu České televize.

Hráči na celou záležitost nahlížejí veskrze pozitivně. Věří, že NHL dělá maximum pro to, aby se za půl roku mohli do Pekingu podívat. „Bylo by to skvělé. I teď v Tokiu jsem se snažil sledovat všechny možné sporty. Pro všechny je to vrchol kariéry,“ říká útočník Dominik Kubalík.

„Všichni jsme viděli, že v programu zápasů NHL je dvoutýdenní pauza na olympiádu. Strašně bychom chtěli jet, ale uvidíme. Počítám s tím, že situace se bude ještě měnit,“ tvrdí Ondřej Palát.

Atmosféru největší sportovní akce si vyzkoušel už v Soči. Jako mladý bažant, který se snažil držet krok se zkušenějšími spoluhráči. „Teď bych měl jinou pozici. Bylo by super, kdybychom se poprali o medaile,“ přemítá dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.



Víru a optimismus ostatních příliš nesdílí Jakub Voráček. „Jsem skeptický. Už v minulosti se ukázalo, že v tomhle jsme hodně malí páni. Očekávám nějakou výmluvu, proč nás nepustí,“ obává se.

Naděje Filipa Hronka, Vítka Vaněčka, Martina Nečase a dalších mladých hokejistů mohou v případě neúspěšných jednání směřovat k Milánu a Cortině, kde se olympijské hry uskuteční v roce 2026.

Voráčkovi bude v té době už šestatřicet. Nabízí se otázka, zda se ho nominace bude za pět let vůbec týkat. Teď se s ním ale počítá. A není za tím jen výkonnost, ale také osvědčené lídrovské schopnosti.



„Kuba je jedním z hlavních kandidátů na pozici kapitána. Na mistrovství světa v Bratislavě pod ním tým fungoval na ledě i mimo něj. Může nás dotáhnout k úspěchu, na který už dlouho čekáme,“ věří Nedvěd.