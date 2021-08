Jágrův rekord padl. Pastrňák těsně předčil Paláta a dál vládne Zlaté hokejce

1. David Pastrňák (Boston Bruins) 492 bodů

2. Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning) 472

3. David Krejčí (Boston Bruins) 338

4. Martin Nečas (Carolina Hurricanes) 300,

5. Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks) 255

6. Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva) 246,

7. Jakub Voráček (Philadelphia Flyers) 239

8. Filip Hronek (Detroit Red Wings) 231

9. Jakub Vrána (Washington Capitals/Detroit Red Wings) 151

10. Vítek Vaněček (Washington Capitals) 136.

Další pořadí: 11. Jan Kovář (EV Zug) 168 (51/117), 12. Tomáš Hertl (San José Sharks) 160 (43/117), 13. Šimon Hrubec (Avangard Omsk) 138 (0/138), 14. Matěj Stránský (HC Oceláři Třinec) 90 (59/31), 15. Pavel Zacha (New Jersey Devils) 77 (67/10), 16. Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň) 44 (36/8), 17. Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk) 42 (42/0), 18. Jan Rutta (Tampa Bay Lightning) 41 (8/33), 19. Jakub Kovář (Avtomobilist Jekatěrinburg) 32 (23/9), 20. Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers) 26 (26/0), 21. Jakub Flek (HC Karlovy Vary) 24 (0/24), 22. Radko Gudas (Philadelphia Flyers) 23 (12/11), 23. Martin Růžička (HC Oceláři Třinec) 22 (18/4), 24. Filip Zadina (Detroit Red Wings) 19 (7/12), 25. Michal Řepík (HC Sparta Praha) 17 (15/2), 26. Petr Mrázek (Carolina Hurricanes) 14 (8/6), 27. – 29. Radan Lenc (Bílí Tygři Liberec) 12 (11/1), Michael Špaček (HC Oceláři Třinec) 12 (0/12) a Jakub Zbořil (Boston Bruins) 12 (10/2), 30. David Šťastný (BK Mladá Boleslav) 10 (7/3), 31. David Rittich (Calgary Flames/Toronto Maple Leafs) 8 (2/6), 32. – 33. Michal Birner (Bílí Tygři Liberec) 7 (7/0) a Roman Will (Traktor Čeljabinsk) 7 (2/5), 34. – 35. Dominik Lakatoš (HC Vítkovice Ridera) 6 (3/3) a Petr Vrána (HC Oceláři Třinec) 6 (1/5), 36. – 38. Lukáš Dostál (Ilves Tampere/San Diego Gulls) 5 (5/0), Viktor Hübl (HC Verva Litvínov) 5 (4/1) a Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk/HC Dynamo Pardubice) 5 (4/1), 39. Daniel Vladař (HC Dynamo Pardubice/Providence Bruins) 4 (4/0), 40. – 43. Oscar Flynn (BK Mladá Boleslav) 2 (2/0), Jiří Sekáč (Avangard Omsk) 2 (2/0), David Sklenička (Jokerit Helsinky) 2 (0/2) a Vladimír Sobotka (HC Sparta Praha) 2 (2/0), 44. – 45. Dominik Furch (Dinamo Minsk) 1 (1/0) a Filip Chytil (New York Rangers) 1 (0/1).