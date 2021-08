Marné čekání na miliony a český příslib. Proč může být Vaněček jednička v NHL

„Do Seattlu jsme volali takřka hned poté, co si Vaněčka od nás vzali,“ přiznal generální manažer Capitals Brian MacLellan v podcastu Elliot in the morning.

Pro vysvětlenou - pětadvacetiletý Čech zažil bláznivé období. Koncem července si jej v rozšiřovacím draftu vybral nový tým ze Seattlu. Vaněček rozdal pár rozhovorů o nové štaci, ale za osm dní ho Capitals získali zpátky.

Takový dojem ve Washingtonu zanechal!

Vaněček měl v zimě stejně jako předchozí sezony začít chytat na farmě Capitals, shodou okolností se ale ocitl v NHL.

A obstál.

Hned v prvním měsíci sezony byl vyhlášen nováčkem měsíce. Podával spolehlivé výkony a poctivým přístupem si říkal o další a další zápasy. Nakonec jich bylo 37, úspěšnost zákroků se pohybovala kolem 91 procent.

Nepovedená sezona Samsonova

Úplně nepřesvědčil naopak Vaněčkův ruský konkurent Samsonov.



Očekávalo se, že přes léto uzavře štědrou a víceletou smlouvu. V pondělí od klubu místo toho dostal roční kontrakt za dva miliony dolarů.

Samsonova experti i fandové často srovnávají s krajanem a vrstevníkem Igorem Šesťorkinem. Ten ale na rozdíl od Samsonova pokračoval v solidních výkonech a New York Rangers jej odměnil čtyřletou smlouvou, která mu ročně vynese 5,66 milionu dolarů.

Nečekalo se také, že Samsonov vytvoří brankářský tandem s Vaněčkem, který už vyhlížel novou výzvu v týmu Seattle Kraken.

Seattle 29. července přivedl Philippa Grubauera, což byl pro Washington jasný signál.

„V ten moment jsme po něm šli vyloženě agresivně,“ přiznal MacLellan. „Věděl jsem, že se o Vaněčka zajímalo mnoho ostatních týmů ještě před rozšiřovacím draftem.“

Washington to stálo volbu ve druhém kole draftu 2023.

Právě ve druhém kole draftu si Washington Vaněčka vybral v roce 2014. O rok později si zvolil Samsonova. Talentovaného Rusa si vyhlédli v prvním kole, v němž přichází na řadu brankáři jen velmi zřídka.

Rus s mizernou disciplínou

Samsonov se rázem stal brankářem budoucnosti. První tři roky po draftu ho Washington nechal v Magnitogorsku. Po příchodu do Severní Ameriky strávil pouze jednu sezonu na farmě, poté s ním klub počítal do NHL.



Po jedné sezoně v pozici dvojky měl přijít zlom. A on skutečně přišel. Jen trochu jiný, než jaký Washington očekával.

Místo spolehlivé jedničky se z něj stal tak trochu hříšník.

V lednu i přes přísná nařízení flámoval na pokoji s krajany Alexandrem Ovečkinem, Jevgenijem Kuzněcovem a Dmitrijem Orlovem. Výsledkem byla dvoutýdenní karanténa a pokuta sto tisíc dolarů.

Těsně před play off nepřišel včas na týmovou poradu. Trenéři ho nejen vyškrtli ze zápasové soupisky, ale navíc ho poslali do záložního covidového týmu, tzv. taxi squadu. O pár dní později se Samsonov už podruhé v sezoně objevil na covidové listině.

Nezachytal si ani první zápas play off, trenérům se nepozdávala jeho fyzička. Naskočil až do třetího zápasu série proti Bostonu, k čemuž přispělo i Vaněčkovo zranění.



Samsonov musí dokázat, že může být tím lídrem v brankovišti, což si od něj ve Washingtonu slibují. Slibné výkony se pak odrazí i na jeho následující smlouvě, kterou bude podepisovat příští léto.

Letos si velký výdělek ještě nezasloužil. Vždyť nepředčil ani nezkušeného Vaněčka, který debutoval v NHL až letos. Samsonov pokryl jen 90,2 procent střel soupeřů a v průměru inkasoval 2,69 gólu na zápas. Podobný průměr měl i Vaněček.

Nicméně i českému gólmanovi běží poslední rok velmi levné smlouvy za 716 tisíc dolarů ročně a bude se chtít ukázat. Stále bude muset bojovat se silnějším Samsonovem, avšak šance je zase o něco větší.

„Jsme mladí brankáři. Chceme odehrát co nejvíce zápasů. Snažíme se vzájemně motivovat, chceme spolu vycházet. Je na trenérovi, koho dá do branky,“ popisoval Vaněček vztah s ruským konkurentem.