Kam s Girouxem? Do hry vstoupil Edmonton, hráč ale preferuje zůstat na Floridě

Ve středu 13. července se v NHL otevře trh s volnými hráči, a generálním manažerům se tak znovu naskýtá ideální příležitost, jak posílit své kluby.

Zajímavých jmen, která na první pohled budí zájem, rozhodně nebude málo. Mezi ně patří i Giroux.

Zkušený Kanaďan většinu kariéry zasvětil Philadelphii, kde dlouhé roky tvořil tandem s Jakubem Voráčkem. Na severovýchodě Spojených států zaznamenal za čtrnáct a půl sezony 900 bodů (291+609). S rovnou tisícovkou startů se právem řadí ke klubovým legendám.

Zdánlivě neochvějné spojení mezi klubem a hráčem se rozpadlo ve druhé polovině uplynulé sezony. Flyers se v rámci přestavby rozhodli svého kapitána nabídnout k výměně.

Sám Giroux posléze vybíral mezi favority na titul. „Vím, že je těžké, když opouštíte tým, ale ve skutečnosti to bylo ještě těžší,“ smutnil bezprostředně po odchodu.

BRATŘI V TRIKU. I kapitán Flyers Claude Giroux podpořil Nadaci Jakuba Voráčka a oblékl si tričko s jejím maskotem Klukem Pukem.

„Vzhledem k tomu, jak moc Claude pro tuto organizaci znamenal a jak nás patnáct let reprezentoval, je o to těžší se rozloučit,“ řekl tenkrát generální manažer Philadelphie Chuck Fletcher.

Prezidentská trofej a dál... nic

Čtyřiatřicetiletý útočník se nakonec v březnu tohoto roku stal součástí výměny mezi Philadelphií a Floridou, při které Flyers získali mimo jiné první volbu pro draft 2023 a druhý výběr o rok později.

Panthers si podpisem Girouxe slibovali v první řadě zkušenosti, kterými by přispěl do týmu, jenž pomýšlí na zisk Stanley Cupu. „Miluju jeho hlad po vítězství. Získali jsme skvělého bojovníka,“ liboval si generální manažer Bill Zito.

Aleksander Barkov (16), Claude Giroux (28) a MacKenzie Weegar (52) slaví floridský gól ve třetí třetině zápasu proti New Jersey.

„Florida byla na vrcholu mého seznamu. Mým úkolem je přizpůsobit se týmu a pomoci mu vyhrát více zápasů. Chci udělat vše, co je v mých silách. Vezmu jakoukoliv roli, kterou mi trenér dá,“ prohlásil Giroux při prezentaci v novém dresu.

Vysoké ambice Florida potvrdila v základní části NHL, když se ziskem 122 bodů získala Prezidentskou trofej. Tým ale v play off skončil velmi záhy, když ve druhém kole podlehl Tampě 0:4 na zápasy.

Florida má v současnosti pojištěné všechny své opory včetně Barkova, Huberdeaua či Gudase. Co se týče samotného Girouxe, skončil mu kontrakt a jeho zaměstnavatel nemá příliš prostoru pod platovým stropem, konkrétně 774 tisíc amerických dolarů.

Obě strany se vyjádřily, že mají zájem o navázání spolupráce, ale možností příliš není.

Hráč doposud pobíral přes osm milionů za sezonu a musel by tedy slevit z nároků, pokud touží zůstat v Sunrise. Na druhé straně Panthers by jistě museli uvolnit místo pod platovým stropem případnými výměnami. V úvahu by připadal například odchod dalšího veterána Hörnqvista, kterým by získali 5,3 milionu k dobru.

Radko Gudas (vlevo) a Aleksander Barkov slaví gól Florida Panthers.

Edmonton na lovu, ozvala se i Ottawa

Mezi hlavní zájemce o služby kanadského forvarda se řadí Edmonton, který by jej rád viděl v sestavě po boku Draisaitla s McDavidem.

Klub na rozdíl od Floridy disponuje výrazně větším prostorem pod platovým stropem (15 milionů dolarů), čemuž napomohl překvapivý konec kariéry Duncana Keitha, jenž pobíral 5,5 milionu ročně. Nicméně v týmu má momentálně platnou smlouvu pouze třináct hráčů.

Vedení Oilers navíc prioritně nehledá hráče do pole, ale nového gólmana. Právě brankoviště dělalo týmu trenéra Woodcrofta v sezoně největší problémy. Výkony Mikea Smitha byly velmi nevyrovnané. Příchod nové jedničky by do týmu vnesl více jistoty.

Reálně se v tuto chvíli jeví podpis s Jackem Campbellem, jemuž v Torontu rovněž vypršela smlouva a představitelé Edmontonu už s ním začali jednat.

Semifinalista letošního play off předložil kvalifikační nabídku mladíkům McLeodovi, Puljujärvimu nebo Yamamotovi. O prodloužení spolupráce nadále uvažuje i v případě kontroverzního útočníka Evandera Kanea, jenž v novém působišti ožil.

Pokud by se kanadskému celku skutečně podařilo dotáhnout všechna uvedená jednání do konce, pravděpodobně by mu nezbyly peníze na Girouxe. Fanoušci Oilers ho však přesto lákají do svého oblíbeného týmu. „Přidej se k McDavidovi a pomoz mu vyhrát pohár!“, píší na jeho Instagramu.

Několikanásobného medailistu z mistrovství světa se dále snaží do svých řad získat také Ottawa, která by chtěla pro nově příchozího DeBrincata přivést spolehlivého parťáka.

Podpis Girouxe se Senators by dával smysl vhledem k tomu, že z hlavního města Kanady pochází a logicky tam má silné vazby. Nicméně by v jednom z nejslabších týmů zámořské soutěže definitivně přišel o možnost bojovat o Stanley Cup.