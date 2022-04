Řezník kanonýrem. Jeho tým dělá divy. Nic podobného jsem nezažil, říká Gudas

V NHL předvádí nejzábavnější podívanou klub, který sídlí v kraji pláží a palem. Florida Panthers vedou tabulku Východní konference, nasázeli v soutěži nejvíc branek. Parta kolem hvězd Barkova a Huberdeaua strhujícím způsobem dokáže zvrátit skóre v utkáních, v nichž jasně prohrává.

V sobotu ztrácela v New Jersey 2:6 a v úterý doma proti Torontu 1:5. V obou případech triumfovala 7:6 v prodloužení a pokaždé k tomu přispěl gólem ostrý obránce Radko Gudas, vousáč, dobrák a vtipálek, přezdívaný Butcher, čili Řezník.

Váš tým je teď neskutečný válec, Radko!

Díky, Karle! (směje se) Užíváme si tu jízdu všichni. Kluci v kabině i diváci. Sice není snadné dohánět ztrátu čtyř gólů, ale je super vědět, že dovedeme takhle zápasy otáčet.

Skoro se zdá, že dáváte soupeřům náskok jako starší hoši mladším někde na plácku. Což?

No, nemůžu říct, že to děláme naschvál. Už jsme si dost otestovali, co svedeme. Mohli bychom začít vyhrávat trochu obyčejnějším způsobem.