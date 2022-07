Hvězdy na útěku. Anebo ne? V NHL se otevírá trh s volnými hráči

Ještě v úterý před sedmou hodinou večer edmontonského času psal vyhlášený novinář z kanadské televizní stanice TSN Darren Dreger, že si Evander Kane vyslechne nabídky jiných týmů.

Jenže v Edmontonu se jednalo a sám Kane před půlnocí oznámil na svém twitterovém účtu, že s Oilers podepsal novou čtyřletou smlouvu s ročním výdělkem 5,125 milionu dolarů.

„Velký podíl na mém rozhodnutí zůstat v Edmontonu měla příležitost, kterou jsem zde dostal před pouhými sedmi měsíci, ale také šance být součástí mistrovského týmu. Chci vyhrávat a věřím, že po podpisu této smlouvy budeme schopni správně doplnit sestavu, abychom společně dosáhli našeho cíle, tedy Stanley Cupu,“ napsal.

Zdálo se, že na trh zamíří také ruský centr Jevgenij Malkin. Avšak ani on se nakonec stěhovat nebude, podobně jako Kane se upsal na další čtyři sezony.

Přání Sidneyho Crosbyho tak bylo vyslyšeno. Osobnosti Penguins Malkin i Kris Letang zůstávají.

„Chápeme, že spolu nemůžeme hrát věčně, ale doufáme, že ještě alespoň chvíli ano,“ mínil v polovině května Crosby.

Pittsburgh nejprve prodloužil kontrakt s Letangem, nyní i s Malkinem.

„Jsou to dva moji bratři. Jen je jeden Kanaďan a druhý Francouz. Přátelství přesahuje hokej, trávíme spolu obrovské množství času,“ rozplýval se Malkin.

Tučný kontrakt obdržel od Colorada další Rus, útočník Valerij Ničuškin. Vydělá si ročně stejně jako jeho starší krajan Malkin, jen s dvojnásobným trváním.

Zůstat v předešlých klubech se rozhodli také Marc-André Fleury (Minnesota - dva roky), Filip Forsberg (Nashville - osm let) nebo Rickard Rakell (Pittsburgh - šest let).

Desítky milionů pro...?

Johnny Hockey, jak se přezdívá Gaudreauovi, v Calgary najisto končí. Flames mu podle Franka Seravalliho z Daily Faceoff nabídli roční plat deset milionů po dobu osmi let, hráč ale odmítl. O peníze tedy rozhodně nešlo.

„Měli jsme dlouhý emotivní rozhovor, víc jsme pro jeho udržení v Calgary udělat nemohli,“ vyprávěl v rozhovoru pro TSN generální manažer Flames Brad Treliving.

Češi bez smlouvy Nechránění volní hráči Ondřej Palát

Jan Rutta

Dominik Kubalík

Dominik Simon

Michal Kempný

Dmitrij Jaškin

Ondřej Kaše

David Rittich

Andrej Šustr

Martin Frk

Ostap Safin

Dodal, že šlo o rodinné rozhodnutí. Gaudreau se svou manželkou očekávají narození potomka.

„Nejhorší by bylo, kdybychom se ho snažili hned nahradit na trhu s volnými hráči. Musíme se zhluboka nadechnout a situaci vyhodnotit,“ odmítal Treliving jakékoli ukvapené kroky.

Gaudreau pochází z města Salem v New Jersey a právě o návratu domů se spekuluje nejintenzivněji. Paradoxně by to Gaudreau měl ze Salemu blíž do Philadelphie než na stadion Devils v Newarku.

Zůstat na Floridě by mohl Giroux, který do slunné oblasti přišel teprve letos v březnu. Od The Athletic obdržel otázku, zdali by rád u Panthers setrval i nadále.

„To by mě určitě zajímalo,“ odvětil. „Od prvního dne si to tu užívám, jsem ve skvělé organizaci plné výborných hráčů. Samozřejmě pomáhá, když vyhráváte hodně zápasů,“ přiznal.

Florida získala Prezidentskou trofej za vítěze základní části, po příchodu Girouxa vyhrála patnáct z osmnácti zápasů. V play off pohořela proti Tampě.

Ta stále řeší potenciální kontrakt pro Čechy Paláta s Ruttou. Oba jsou aktuálně bez platné smlouvy a ve čtvrtek večer si vyslechnou nabídky od ostatních týmů. Vyloučené není ani setrvání v Tampě.

„Vím, že tady chtějí zůstat, a my bychom je rádi udrželi,“ řekl generální manažer klubu Julien BriseBois na konci června.

Palát po prohraném finále s Coloradem potvrdil, že ho angažmá v Tampě láká i nadále: „Rád bych za nějakých rozumných podmínek zůstal.“

Doposud pobíral gáži 5,3 milionu dolarů. V play off prokázal, že si zaslouží možná ještě o něco více. Zůstal jen těsně za hranicí bodu na zápas.

Kvalifikační nabídku nedostal od Chicaga Kubalík, od Toronta pak Ondřej Kaše. I oni hledají nový tým.