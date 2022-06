Gaudreau, Forsberg a další. NHL čekají letní škatulata. Kde skončí Palát?

Zajímavých hokejistů, kteří se stanou nechráněnými volnými hráči a jejich předchozí zaměstnavatel na ně ztratí veškerá práva, naleznete napříč soupiskami klubů stovky.

Jenže zatímco pro samotné sportovce je vyhlídka probírání se tučnými nabídkami lákavá, pro generální manažery jednotlivých organizací nastává nejsložitější období sezony.

A to ve chvíli, kdy už se ani hrát nebude.

V éře platových stropů je výše každého kontraktu nesmírně důležitá a bazíruje se na detailech. Vždyť třeba v Edmontonu mají po boku dvou královsky placených hvězd Connora McDavida a Leona Draisaitla roky potíže poskládat konkurenceschopné mužstvo, které by po třech dekádách vrátilo Stanley Cup do Kanady.

Výrazně se v tomto ohledu uleví Pittsburghu. Mužstvo, které za posledních sedm ročníků zvedalo pohár nad hlavu dvakrát, bylo rovněž dlouho klubem dvou mužů. Minimálně na výplatní pásce.

Dva elitní hokejisté. Sidney Crosby (vpravo) se konečně vyléčil a připojil se v dresu Pittsburgh Penguins k Jevgeniji Malkinovi.

Od července se však už nebude muset potýkat s kontraktem Jevgenije Malkina, ruský centr si ročně jakožto nejlépe placený hokejista na soupisce přišel na 9,5 milionu dolarů. Ač je jeho výkonnost stále na slušné úrovni, nejlepší roky má v pětatřiceti za sebou.

To ale neznamená, že Penguins opustí. Generální manažer Ron Hextall by byl rád, kdyby Malkin i obránce Kris Letang, kterému rovněž končí štědrá smlouva (7,25 milionu dolarů ročně), uzavřeli kariéru v dresu s tučňákem na prsou.

Největší dostupná jména

Největším lákadlem však budou hráči pod třicet. V nejlepším hokejovém věku je Johnny Gaudreau, který se poprvé v kariéře rozloučí s Calgary a vydá se do neznáma.

Borec, jenž v uplynulé základní části nastřádal úctyhodných 115 bodů, jen těžko podepíše kontrakt s ročním příjmem pod 10 milionů dolarů. Jednou z potenciálních destinací je New Jersey, odkud americký šikula pochází.

13. července se otevírá trh NHL s volnými hráči pro rok 2022

V zámoří se hovoří o smlouvě, která by se mohla výrazně blížit té, kterou uzavřeli New York Rangers s Artěmijem Panarinem - sedm let s průměrným příjmem 11,6 milionu ročně.

Na druhou stranu je Gaudreau v nebezpečném věku. Brzy mu bude devětadvacet, což je pro hokejistu období nejvyšší výkonnosti, jenže manažeři v NHL mají v oblibě přehánět. A právě dlouhé smlouvy, během kterých se hráč přesune do pokročilejšího kariérního stádia, bývají zrádné.

Jen těžko ale očekávat, že by Gaudreau přistoupil na smlouvu kratší než sedm let, což je maximální povolená délka.

Pro parádní kontrakt si kráčí i na den přesně o rok mladší Filip Forsberg. Také on může poprvé v NHL změnit angažmá. I když... Vlastně ne tak docela. Draftoval jej Washington, za ten však nikdy nenastoupil. Výměnou mimo jiné za Martina Erata se jako mladík stěhoval do Nashvillu, kde léta platí za klíčového forvarda.

Základní část mu tentokrát vyšla náramně: 42 bodů, 42 asistencí, a to třináct zápasů vynechal. I on by se měl blížit 10 milionům ročně, ať už to bude kdekoliv.

Pokud by se Predators nepodařilo Forsberga udržet, mohli by hledat náhradu v Davidu Pastrňákovi. Zámořský novinář Adam Vingan ze serveru The Athletic vidí možnost stěhování české hvězdy do města country jako jednu z reálných variant.

„Nashville nechce přestavbu, touží být pořád konkurenceschopný. A hráči jako Pastrňák nebývají dostupní zrovna často,“ píše.

Kteří hokejisté budou rovněž patřit mezi nejatraktivnější zboží? Určitě Nazem Kadri, útočník s libanonskými předky, který v dresu Colorada prožívá nejlepší ročník v kariéře. Pokud by získal Stanley Cup, svou cenu by ještě zvýšil.

Lákadlem jsou i jeho parťáci Andre Burakovsky a Valerij Ničuškin, zlobivý Evander Kane, který se rozstřílel v Edmontonu, nebo Claude Giroux, jenž dohrával ročník na Floridě. Mezi obránci už trh s volnými hráči tak napěchovaný nebude, zájem by však měl vzbudit přinejmenším John Klingberg z Dallasu.

Záměrně ve výčtu chybí Patrice Bergeron, kterému sice smlouva končí, ale pokud by se nedohodl s Bostonem na prodloužení, nejspíš uzavře svou bohatou kariéru.

Bez elitních gólmanů

Pokud budete chtít získat v červenci kvalitního gólmana, nezbude vám než jednat rychle. A možná trochu přeplatit. Možností totiž příliš není.

Nejvěhlasnějším jménem na seznamu je Marc-André Fleury, kanadskému usměvavému veteránovi však bude v listopadu už osmatřicet. V podobné kvalitativní kategorii se nachází Darcy Kuemper, konkurent Pavla Francouze v boji o post jedničky Colorada.

Pak následuje skok. Jack Campbell prožil slušnou sezonu a nebude překvapením, pokud jej Toronto podepíše i pro příští rok, i kdyby mělo jít o pozici dvojky.

A dál? Fin Ville Husso dostával v brance St. Louis v závěru sezony přednost před Jordanem Binningtonem, navíc je v sedmadvaceti pořád perspektivní. Casey DeSmith zase v Pittsburghu prokazoval, že pozici náhradního gólmana zvládá plnit spolehlivě.

Odvážnější variantu může představovat Eric Comrie, který toho v NHL zatím příliš neodchytal, ale během 19 zápasů v této sezoně si v brance Winnipegu držel úspěšnost nad 92 procenty. K dispozici nebude obrovitý Mikko Koskinen z Edmontonu, který po skončení smlouvy odejde do Švýcarska.

Co Češi? Palát... A ostatní

Sedm českých hokejistů se v červenci stane nechráněnými volnými hráči. Už nyní je jasné, že o jednoho z nich bude daleko větší pranice než o zbytek. Ondřej Palát opět dokazuje, že je mužem pro velké zápasy.

Prožívá skvělé play off, důležitými brankami pomohl Tampě k postupu do finále, ale jeho konec v klubu se zdá být neodvratný. I kdyby Lightning ovládli NHL potřetí v řadě, přestavbě se zřejmě nevyhnou.

Palátovi je jednatřicet, zřejmě tak uzavře poslední velký kontrakt v kariéře. Končí mu pětiletá smlouva, během které si přišel na 5,3 milionu dolarů ročně. Ta nová by mohla být velice podobná.

„Z našeho rozboru vyplývá, že Ondrova naděje na setrvání je velice malá. Musel by jít s platem hluboko pod tržní hodnotu,“ řekl už na podzim Palátův agent Robert Spálenka.

Zajímavou variantou by Palát mohl být podle spekulací v zámoří kupříkladu pro Los Angeles, které zoufale potřebuje útočníka do elitní přesilovkové formace.

Sehnat angažmá by měli beci Jan Rutta s Andrejem Šustrem, byť zřejmě za mzdu „jen“ kolem milionu dolarů za sezonu. Složitější to bude mít Michal Kempný, který strávil většinu ročníku na farmě a ani na světovém šampionátu neokouzlil.

Mistrovství světa rozhodně nepomohlo ani Dominiku Simonovi, jenž opustil mužstvo po údajném incidentu s Filipem Hronkem.

Nebude překvapením, pokud některý z týmů podepíše Martina Frka. V NHL dostává v posledních letech šanci jen zřídka, jenže jeho dělová rána může přijít vhod. Vždyť na farmě v AHL zaznamenal v uplynulé základní části 40 branek!

Zároveň nešokuje, pokud se zpět do Evropy vrátí David Rittich. Gólman Nashvillu zapisoval mizerná čísla, úspěšnost zásahů nevytlačil ani na 89 procent. A když dostal šanci v play off proti Coloradu, pakoval se z ledu po pěti obdržených gólech v první třetině. Do paměti fanoušků Predators se tak zapsal především komickým momentem, kdy si srazil puk do vlastní sítě a padl na záda po střetu s brankovou konstrukcí.

O kontrakt se budou ucházet i další Češi, ti se však nacházejí v rozdílné pozici. Dominik Kubalík, Pavel Zacha, Ondřej Kaše, Filip Zadina, Libor Hájek, Martin Nečas a Vítek Vaněček jsou chráněnými volnými hráči.

Jejich současní zaměstnavatelé tak mají na vyjednávání s nimi ještě čas a přednostní právo. Pokud by se ovšem na podmínkách nedohodli, může čekat stěhování i někoho ze zmíněné sedmičky.