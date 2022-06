Vystrčený loket a rychlá reakce. Jak Palát těsně unikl vyhlášenému tvrďákovi

V klíčových momentech se vyžívá, jeho důležitost pro Tampu neustále roste. Ondřej Palát to ukázal i v pátém utkání série proti New York Rangers. V čase 58:10 obstaral vítěznou trefu a přiblížil úřadující šampiony k postupu do finále hokejové NHL. Přitom jen o pár minut dříve český útočník těsně unikl zákeřnému zákroku Jacoba Trouby.