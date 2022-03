Philadelphia vyměnila kapitána, Giroux zkusí získat Stanley Cup na Floridě

Výměna přišla krátce poté, co Giroux zakulatil své statistiky v základní části. Za Flyers, jejichž dres oblékl poprvé v ročníku 2007/08, odehrál celkem 1 000 utkání a připsal si 900 bodů za 291 gólů a 609 asistencí. Ve vyřazovacích bojích přidal během 85 startů 73 bodů díky 25 brankám a 48 nahrávkám.

V aktuální sezoně nastřádal za 57 zápasů 42 bodů (18+24). Ve strádajícím týmu Philadelphie, který si prakticky s jistotou nezahraje play off, byl v bodování i mezi střelci lepší pouze Cam Atkinson se 47 body a 23 góly.

„Každý den, kdy vyměníte svého kapitána, je těžký den. S tím, jak moc Claude pro tento klub znamenal, je ještě o to těžší se rozloučit. Je to jeden z nejlepších hráčů, co nosili dres Flyers,“ připustil generální manažer Flyers Chuck Fletcher.

„Claude je jedním z nejkompletnějších hráčů za více než poslední dekádu. Jsme nadšení, že můžeme hráče takového kalibru přivítat u nás v mužstvu,“ uvedl Bill Zito, generální manažer Panthers.

V historii Flyers odehrál více utkání než Giroux pouze velikán Bobby Clarke (1144), jenž také jako jediný nasbíral i více bodů (1210). Přesunem na Floridu má mistr světa z Prahy 2015 Giroux velkou příležitost dosáhnout na kýžený Stanley Cup. S Philadelphií o něj hrál jednou, v roce 2010 ale bylo ve finále lepší Chicago. Panthers po třech čtvrtinách základní části vedou Východní konferenci a v celé lize nasbírali dosud více bodů jen hokejisté Colorada.

Flyers po výměně pokryjí polovinu zbývající části Girouxova platu. Do týmu Panthers poslali ještě dva další útočníky Connora Bunnamana a Germana Rubcova, kteří působí v nižší AHL, a právo volby v pátém kole draftu 2024. Třiadvacetiletý Tippett má v tomto ročníku na kontě 42 startů a 14 bodů (6+8). Vedle něho získali Flyers ještě volbu v prvním kole draftu 2024, nebo 2025 a ve třetím kole draftu v roce 2023.