Giroux, Fleury i možný konec Hertla v San Jose. Blíží se uzávěrka přestupů

„Vybudoval jsem si tu druhý domov. Odchod si neumím představit, ale vím, že se to děje. Loučení by bylo obtížné,“ reagoval český útočník v předsezonním rozhovoru s novináři na otázky ohledně případného loučení s týmem, kde působí od roku 2013.

Tehdy se hodně skloňovala výměna do Bostonu, která by dávala smysl i nyní. Bruins nemají na pozici centra potřebnou kvalitu, produktivní hráč do druhé formace by se jim náramně hodil.

Hertl je jednou z nejlepších dostupných variant. V padesáti zápasech této sezony posbíral čtyřicet bodů (22+18), ze spoluhráčů si vede lépe jen Timo Meier (23+29).

Podle zámořských médií mají o služby odchovance pražské Slavie zájem také New York Rangers a Minnesota. Stále se ale může stát, že místo stěhování přijde prodloužení spolupráce se San Jose.

Sharks ztrácejí na pozice zajišťující play off devět bodů. Šance, že by se v nadcházejících letech mohli poprat o Stanleyův pohár, nejsou příliš velké. Přestavba kádru se jeví jako o poznání reálnější krok.

Hertl má smlouvu do konce sezony, momentálně si ročně přijde na 5,625 milionu dolarů. Dá se očekávat, že v případě setrvání v Kalifornii by si finančně polepšil.

Sám ale v minulosti opakovaně uvedl, že týmový úspěch pro něj znamená více než peníze: „Nechci se dostat do situace, kdy přijmu obří kontrakt a dalších osm let budu prohrávat.“

S přesunem na jinou adresu je spojován také Pavel Zacha, který od začátku nového roku získal jen sedm bodů v patnácti utkáních. O služby útočníka New Jersey má podle zámořských médií zájem Vancouver.

Dominik Kubalík Pavel Zacha

Do některého z kanadských týmů by mohl zamířit i Dominik Kubalík. Ač se v tomto ročníku v dresu Blackhawks trápí, pro účastníky play off představuje zajímavou možnost, jak rozšířit ofenzivní řady. Spekuluje se o Torontu či Edmontonu.

Oilers budou s největší pravděpodobností na trhu hledat i posilu mezi tři tyče, kde mají dlouhodobé problémy. Mikko Koskinen s Mikem Smithem na post jedničky nestačí, třiadvacetiletý Stuart Skinner stále sbírá zkušenosti.

Řešením problémů na klíčovém postu pro vyřazovací boje by mohl být Marc-André Fleury, který možnost odchodu z Chicaga sám přiznal.

Marc-Andre Fleury v dresu Chicago Blackhawks.

Sedmatřicetiletý veterán má ve smlouvě zahrnutý tzv. no-trade list deseti týmů, kam bez vlastního svolení nemůže být vyměněn. Vedle Edmontonu by se o něj měl zajímat také Washington. Právě přesun ke Capitals by mohl být opravdu pikantní, Fleury by totiž v případném play off mohl narazit na tým, v němž chytal celých třináct sezon - Pittsburgh.

Pensylvánského rivala Penguins, Philadelphii, pálí situace kolem možného odchodu útočníka Clauda Girouxe. Součástí jeho končící osmileté smlouvy s ohromným ročním příjmem 8,275 milionu dolarů je klauzule, která klubu bez souhlasu hráče nedovoluje přesun k jiné organizaci.

Všestranný forvard tedy bude tím, kdo si vybere. Přímo se nabízí destinace jako Boston, Colorado, St. Louis či Minnesota.

Flyers by za Girouxe pravděpodobně obdrželi zajímavé volby v draftu, a obecně perspektivní vyhlídky. Kanaďan s 38 body (16+22) ve 48 zápasech táhne mužstvo, které je daleko od postupu do vyřazovacích bojů.

Claude Giroux Phil Kessel

Smlouva v létě vyprší rovněž útočníkovi Philu Kesselovi z Arizony. Tady je výměna v podstatě nutná. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný vítěz Stanley Cupu nemá při přestavbě kádru u Coyotes místo a současně se nabízí jako zkušená posila do ofenzivy. K tomu letos nasbíral 33 bodů za šest branek a 27 asistencí.