Bek Grman přestál žaludeční potíže a připsal si premiérový gól na MS

Trápily vás zdravotní potíže. Už se cítíte v pohodě?

Už je to lepší. V sobotu ráno to bylo více méně dobré, během dne jsem doplnil věci, co jsem musel. Snažil jsem se to dohnat nějakým jídlem, hlavně přes cukr. Doufám, že další problémy už nebudou.

Libor Hudáček vám bral puk, kterým jste dal svůj první gól na mistrovství světa. Už ho máte schovaný?

Já ani nevím, jestli mi ho kluci vzali. Vlastně jsem ani nevěděl, jestli jsem dal ten gól, protože jsem myslel, že to Cingi (Cingeľ) tečoval. Nakonec řekl, že ne.

Hrací puky mají čipy, organizátoři si je hlídají. Zůstane vám?

Slyšel jsem, že je vyměňují, ale viděl jsem tu děti běhat i s puky s čipy.

Vy už jste jednou na šampionátu puk do branky dostal, ale gól rozhodčí přiřkli Martinu Faško-Rudášovi. Nebylo vám to líto?

Fašo už oslavoval a já odražený puk jen doklepl. Ono je jedno, kdo ten gól dá, hlavně když se bude vyhrávat.

Mário Grman (vlevo) a Marko Daňo na tréninku slovenských hokejistů v Ostrava Areně.

Cítíte na ostravském ledě nostalgii? Přece jen uplynulé dvě sezony to byl s Vítkovicemi váš domácí led.

Hrál jsem tu dva roky, teď je tu mistrovství světa. Je to pro mě speciální moment.

V obranné dvojici hrajete s Patrikem Kochem, s nímž jste se potkal i ve Vítkovicích. Takže ověřená spolupráce funguje?

Ano, i když přípravu jsem odehrál s Miškem Ivanem. Paťo se k nám připojil později. Známe se, potkali jsme se ve Vítkovicích jednu sezonu. Nehráli jsme sice spolu, ale známe se.

On je pověstný svými hity. I vy dva už jste se na šampionátu na ledě střetli, že?

Jo, jeli jsme dva na jednoho, což už je překvapivá situace z toho pohledu, že vám dva beci útočí na jednoho... No, nikdo nechtěl brzdit, takže to dopadlo, jak to dopadlo.

Patrik Koch odešel z Vítkovic před rokem, vy odcházíte teď. Kam míříte dál?

Řeší se to. Jestli to bude lepší, nebo horší než v Ostravě, to můžeme říct až po sezoně. Dívám se dopředu, těším se na to.

Na mistrovství jste zvládli duely s papírově slabšími soupeři. Oddechli jste si?

Je to ohromně důležité, každé body se počítají. Máme před sebou těžký zápas (v neděli od 20.20 proti Lotyšsku), který chceme zvládnout, už to snad pak z nás opadne. Dá se říct, že ten zápas je rozhodující. Sice máme pak ještě Švédy, ale postup bychom si mohli už zaručit.

Ofenzivně vás táhne Libor Hudáček. Co říkáte na jeho formu?

Neskutečné, klobouk dolů. Doufáme, že mu to vydrží co nejdéle, aby nás dotáhl až do finálového zápasu. Je neskutečný, šikovný na puku, má výbornou střelu.