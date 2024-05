Slovenská frustrace z vedra. Nemohli jsme vystřelit ani tvořit, řekl Nemec

„Asi se musíme zaměřit na mentalitu a hrát celých šedesát minut. Už jsme si možná mysleli, že je po zápase, ale jak jsme viděli, hokej je vrtkavý a bohužel...“ mrzelo po prohře slovenského obránce Šimona Nemce.

„Jsou to zbytečné komplikace. Dostali jsme dva smolné góly. Měli jsme hodně šancí, které jsme nedokázali využít, to nás mrzí,“ podotkl další slovenský zadák Michal Ivan.

Slováci se snažili tvořit, ale proti urputně bojujícím Lotyšům se jim nevedlo.

„Je takové teplo, že v 5. minutě máme mokré rukavice a nedá se vystřelit, v podstatě nemáme puk pod kontrolou. Už při nástupu, rozcvičce, je tak velké teplo... Nevím, čím to je, ale zažívám to poprvé. Měl by se na to zaměřit někdo kompetentní,“ postěžoval si Nemec, hráč New Jersey Devils. „Chtěli jsme tvořit, ale nešlo to. Můžeme hledat různé důvody, ale musíme se s tím bohužel smířit.“

I Slováky utkání bolelo. Andrej Kudrna hlavou zablokoval puk a ačkoliv vzápětí vstal a odjel na střídačku, zápas nedohrál. „Neskutečná obětavost! Hodil se hlavou do střely. Doufám, že je v pořádku,“ chválil spoluhráče Michal Ivan.

V prodloužení Slováci přečkali dvě oslabení, gólman Hlavaj předvedl spoustu těžkých zákroků. A byť Gudlevskis na druhé straně při nájezdech vypadal, že po každé sérii nevstane z ledu, byli Lotyši nakonec úspěšnější.

V sedmé sérii zopakoval Dans Ločmelis bekhendový blafák a puk mu se štěstím přeskočil Hlavajův beton. Slafkovský svůj druhý nájezd neproměnil, dva body tak připadly Lotyšsku. „Na lotyšském brankáři bylo vidět, že toho má dost. Škoda, že jsme nedali nějaké góly navíc,“ zalitoval Ivan.

Mezi Slováky a Lotyši jsou nyní 3 body. V posledním zápase se Slovensko utká s dosud neporaženým Švédskem, Lotyšsko nastoupí proti USA. A potřebuje vyhrát za tři body, kdežto Slovákům dá jistotu jakákoli ztráta Lotyšů, případně jakýkoliv vlastní bodový zisk proti Švédsku.

„Hlavně teď potřebujeme pořádně zregenerovat, měli jsme dva těžké zápasy. V pondělí máme volno, chce to vyčistit hlavy a připravit se. Švédi jsou stejní hráči jako my a my už jsme na tomto turnaji dokázali potrápit i USA. Věřím, že to dopadne v náš prospěch,“ zakončil Michal Ivan.