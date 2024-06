Spilková a Melecká po výborném posledním kole skončily ve Švédsku na 21. místě

Davidson Spilková dnes zahrála 67 ran, pět pod par. Lépe si vedla jen Němka Helen Briemová se skóre -8. Briemová si díky tomu vynutila rozstřel o vítězství v turnaji s Francouzkou Perrine Delacourovou, které podlehla na první dodatečné jamce.

Výborný finiš předvedla Davidson Spilková i před týdnem v Évianu, kde vybojovala páté místo. „Vracím se pomalu do formy z loňského roku a v posledních kolech mám zase víc svobody a volnosti. Teď ještě najít cestu, aby to tak bylo hned od začátku,“ uvedla v tiskové zprávě.

„Zároveň ale na sebe nechci zbytečně vyvíjet tlak. Chce to trpělivost a věřím, že to co nevidět přijde. Potřebuji teď víc hrát, učit se zvládat herní situace a pomalu sbírat další a další zkušenosti,“ řekla devětadvacetiletá vítězka dvou turnajů Ladies European Tour.

Melecká obešla třetí kolo na 68 ran. Nejlepší česká hráčka v letošním žebříčku Order of Merit Sára Kousková neprošla cutem po dvou kolech.

Seriál bude pokračovat za dva týdny v Římě a pak 21. až 23. června v Berouně turnajem Czech Ladies Open.