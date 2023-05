Od Ulánbátaru po Nottingham. Jak se bojovalo na hokejových MS nižších divizí

Divize I, skupina A Nottingham (Velká Británie), 29.4. - 5.5. 2023

Hokejisté Velké Británie ovládli turnaj v Nottinghamu a vracejí se mezi světovou elitu.

Turnaj v Nottinghamu ovládl domácí tým Velké Británie, který se spoléhal především na největší hvězdu ostrovního hokeje Liama Kirka.

Třiadvacetiletý útočník, který v roce 2018 jako první rodilý Brit v historii prošel úspěšně draftem NHL a jako 189. v pořadí si ho vybrala Arizona, se v roce 2021 blýskl na MS elitní skupiny v Rize 7 góly a byl spolu s Kanaďanem Andrewem Mangiapanem nejlepším střelcem turnaje. Loni na turnaji ve Finsku britskému výběru, který nakonec sestoupil, kvůli zranění citelně chyběl.

Letošní sezonu zahájil Kirk v zámoří v dresu týmu Tuscon Roadrunners (AHL), za nějž však odehrál jediný zápas a zamířil do celku Atlanta Gladiators (ECHL). Ani tam se ale příliš dlouho neohřál a po 15 zápasech (5 gólů a 6 asistencí) zvolil návrat do Evropy, kde zakončil ročník ve finském Jukurit Mikkeli (25 zápasů, 7 gólů, 12 asistencí).

V Nottinghamu si Kirk do statistik připsal 3 góly a 7 asistencí, což mu vyneslo druhé místo v bodování. To první připadlo Polákovi Krystanovi Dziubinskému s 6 góly a 5 asistencemi. Právě on patřil k tahounům polské družiny, která si díky konečnému druhému místu vybojovala postup mezi elitu. Příští rok v Česku se v top turnaji MS představí po dlouhých 22 letech.

Polský tým, pod vedením slovenského kouče Róberta Kalabera, měl ve svém středu řadu hráčů známých z českých stadionů (Zygmunt, Kolusz, Lyszczarczyk, Ciura, Pas, Wronka), chyběl však Aron Chmielewski, který na začátku turnaje ještě dohrával finále české extraligy v dresu mistrovského Třince.

Postupovou formu Poláků signalizovaly už výsledky v přípravě, v níž dokázali přehrát účastníky elitní skupiny Slovince a Maďary. V samotném turnaji podlehli jen Britům, a to po velkém boji a až v prodloužení.

Výsledky turnaje: Polsko - Litva 7:0, Rumunsko - Itálie 2:6, Korea - Velká Británie 0:4, Litva - Rumunsko 2:3, Velká Británie - Polsko 5:4 po prodl., Itálie - Korea 6:1, Rumunsko - Korea 2:5, Itálie - Polsko 2:4, Velká Británie - Litva 3:0, Korea - Polsko 0:7, Litva - Itálie 4:6, Velká Británie - Rumunsko 7:0, Polsko - Rumunsko 6:2, Litva - Korea 1:2, Itálie - Velká Británie 3:5.

Postup: Velká Británie a Polsko

Sestup: Litva

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Velká Británie 5 4 1 0 0 24:7 14 2. Polsko 5 4 0 1 0 28:9 13 3. Itálie 5 3 0 0 2 23:16 9 4. Korea 5 2 0 0 3 8:20 6 5. Rumunsko 5 1 0 0 4 9:26 3 6. Litva 5 0 0 0 5 7:21 0

Divize I, skupina B Tallinn (Estonsko), 23.4. - 29.4. 2023

Hokejisté Japonska pózují s pohárem a se zlatými medailemi.

Černým koněm turnaje měli být podle řady expertů Číňané, přestože byli nováčkem třetí výkonnostní skupiny. Kanadský kouč Gregory Ireland měl k dispozici, jak je v posledních letech tradicí, tým prošpikovaný hráči se zámořskými kořeny, byť na soupisce „maskovanými“ čínsky znějícími jmény. Kupříkladu Jakea Cheliose (Ťie-kche Kchaj-liao-s’), syna legendárního amerického obránce Chrise Cheliose.

Jenže turnajem naprosto suverénně prosvištěl jiný asijský tým - Japonsko. Kanadskému kouči Perrymu Peranovi se podařil sestavit ideální mix zkušených hokejistů a talentovaných mladíků. Japonský výběr zdobila rychlost, technika, ale i potřebný důraz.

Před Čínu se v konečném pořadí nakonec dostala i Ukrajina, byť v úvodu turnaje vzájemný souboj v prodloužení prohrála. Číňané si však vybrali slabší den v zápase s Nizozemskem (2:7), které přitom do poslední chvíle bojovalo o záchranu. Kdyby ho Srbsko dokázalo v posledním dni turnaje porazit v normální hrací době a ne až po nájezdech, zbyl by Černý Petr právě na „oranjes“.

Výsledky turnaje: Nizozemsko - Japonsko 1:8, Čína - Ukrajina 5:4 po prodl., Srbsko - Estonsko 1:2 po sam. náj., Japonsko - Čína 5:2, Ukrajina - Srbsko 4:0, Estonsko - Nizozemsko 4:2, Nizozemsko - Čína 7:2, Japonsko - Srbsko 8:3, Ukrajina - Estonsko 7:4, Čína - Srbsko 5:0, Ukrajina - Nizozemsko 14:2, Estonsko - Japonsko 1:3, Srbsko - Nizozemsko 3:2 po sam. náj., Estonsko - Čína 2:5, Japonsko . Ukrajina 5:3.

Postup: Japonsko

Sestup: Srbsko

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Japonsko 5 5 0 0 0 29:10 15 2. Ukrajina 5 3 0 1 1 35:16 10 3. Čína 5 2 1 0 2 19:18 8 4. Estonsko 5 1 1 0 3 13:18 5 5. Nizozemsko 5 1 0 1 3 14:31 4 6. Srbsko 5 0 1 1 3 7:24 3

Divize II, skupina A Madrid (Španělsko), 16.4. - 22.4. 2023

V Madridu slavili postup hokejisté domácího Španělska.

V Madridu se z prvenství a postupu do třetího výkonnostního patra radoval domácí tým, který v klíčovém duelu porazil Gruzii 2:0. Gruzínský výběr i tak znovu potvrdil postup v hierarchii světového hokeje. Nutno dodat, že drtivou většinu týmu tvořili hráči ruského původu.

Největší hvězdou turnaje byl ale jedenatřicetiletý chorvatský útočník Borna Rendulič, který si zahrál i v zámořské NHL. Během tři sezon nastřádal v dresech Colorada a Vancouveru 15 startů s bilancí 1 gól a 1 asistence. V Madridu ovládl produktivitu turnaje díky 4 gólům a 7 asistencím v pěti zápasech.

Mezi brankáři Chorvatska figuroval Vilim Rosandič, mladší bratr slovenského reprezentanta Mislava Rosandiče. Zkušený obránce v uplynulé sezoně oblékal v české extralize dres Českých Budějovic a Liberce.

Česká stopa: Dres Austrálie nosil útočník Tomáš Landa, devětatřicetiletý rodák z Kladna. Hlavním koučem nakonec sestupujícího Islandu byl, stejně jako v předchozích sezonách, Vladimír Kolek.

Výsledky turnaje: Gruzie - Island 4:1, Austrálie - Chorvatsko 4:6, Španělsko - Izrael 8:2, Chorvatsko - Island 6:2, Izrael - Gruzie 3:7, Španělsko - Austrálie 8:1, Chorvatsko - Izrael 12:1, Austrálie - Island 2:4, Španělsko - Gruzie 2:0, Izrael - Austrálie 1:7, Gruzie - Chorvatsko 6:0, Island - Španělsko 4:7, Austrálie - Gruzie 2:3, Island - Izrael 3:7, Chorvatsko - Španělsko 2:5.

Postup: Španělsko

Sestup: Island

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Španělsko 5 5 0 0 0 30:9 15 2. Gruzie 5 4 0 0 1 20:8 12 3. Chorvatsko 5 3 0 0 2 26:18 9 4. Austrálie 5 1 0 0 4 16:22 3 5. Izrael 5 1 0 0 4 14:37 3 6. Island 5 1 0 0 4 14:26 3

Divize II, skupina B Istanbul (Turecko), 17.4. - 23.4. 2023

Hokejisté Spojených arabských emirátů na turnaji v Istanbulu.

Turnaj ovládl nováček skupiny - tým Spojených arabských emirátů. Na první pohled možná překvapení, ale pohled na soupisku týmu z Arabského poloostrova leccos vysvětluje. Kanadský kouč David Rich měl v týmu devět hokejistů s rodišti v Rusku, Bělorusku, Lotyšsku a Chorvatsku.

Pořadí produktivity ovládl Sergej Kuzněcov (8 gólů + 9 asistencí) před Maximem Zacharovem (6+8), v elitní desítce figurovali ještě pátý Arťjom Klavdijev (6+5) a šestý Ilja Čujkov (5+5).

V klíčovém zápase porazila Saúdská Arábie jinak rovněž suverénní Belgii 4:3.

Česká stopa: V dresu Nového Zélandu debutoval na světové scéně útočník Ondřej Kozák, pětatřicetiletý rodák z Rakovníka. Tým Bulharska vedl jako hlavní kouč Tomáš Ceperko.

Výsledky turnaje: Nový Zéland - Belgie 1:4, Bulharsko - Mexiko 4:2, Turecko - Spojené arabské emiráty 0:8, Bulharsko - Nový Zéland 7:2, Belgie - Spojené arabské emiráty 3:4, Mexiko - Turecko 0:5, Nový Zéland - Spojené arabské emiráty 1:7, Belgie - Mexiko 11:2, Bulharsko - Turecko 5:3, Mexiko - Nový Zéland 2:7, Spojené arabské emiráty - Bulharsko 7:2, Turecko - Belgie 2:9, Spojené arabské emiráty - Mexiko 9:4, Belgie - Bulharsko 6:1, Nový Zéland - Turecko 4:2.

Postup: Spojené arabské emiráty

Sestup: Mexiko

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. SAE 5 5 0 0 0 35:10 15 2. Belgie 5 5 0 0 1 33:10 12 3. Bulharsko 5 3 0 0 2 19:20 9 4. Nový Zéland 5 2 0 0 3 15:22 6 5. Turecko 5 1 0 0 4 12:26 3 6. Mexiko 5 0 0 0 5 10:36 0

Divize III, skupina A Kapské Město (JAR), 17.4. - 23.4. 2023

Turnaje se po odřeknutí startu KLDR účastnilo jen pět týmů. Naprosto suverénním vítězem se stal výběr Tchaj-wanu, naopak nečekaně nejhůře si vedl jediný evropský zástupce - Lucembursko.

Hlavním koučem reprezentace Thajska byl Tomáš Šťastný, syn nejmladšího z legendárního slovenského tria bratrů Šťastných Antona. S bilanci dvě výhry a dvě prohry, ale především se záchranou svého týmu, mohl být určitě spokojen.

Česká stopa: Mezi čárovými rozhodčími figuroval Miroslav Lhotský.

Výsledky turnaje: Thajsko - Tchaj-wan 2:11, Turkmenistán - JAR 6:9, Lucembursko - Thajsko 2:10, Lucembursko - Turkmenistán 1:4, Tchaj-wan - JAR 6:1, Thajsko - Turkmenistán 3:6, Tchaj-wan - Lucembursko 10:0, JAR - Thajsko 2:5, Turkmenistán - Tchaj-wan 1:3, JAR - Lucembursko 4:0.

Postup: Tchaj-wan

Sestup: Lucembursko

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Tchaj-wan 4 4 0 0 0 30:4 12 2. Turkenistán 4 2 0 0 2 17:16 6 3. JAR 4 2 0 0 2 16:17 6 4. Thajsko 4 2 0 0 2 20:21 6 5. Lucembursko 4 0 0 0 4 3:28 0

Divize III, skupina B Sarajevo (Bosna a Hercegovina), 27.2. - 5.3. 2023

Hokejisté Kyrgyzstánu s pohárem pro vítěze turnaje v Sarajevu.

Po dlouhých 39 letech se vrátil lední hokej do sportovního a kulturního centra Skenderija v Sarajevu. Naposledy se tu proháněli hráči po ledě během olympijského turnaje v roce 1984. V Sarajevu už v minulých letech několik šampionátů proběhlo, ty se ale konaly v hale Zetra, která vyrostla právě pro ZOH.

Turnajem předposledního patra světového hokeje suverénně prošla reprezentace Kyrgyzstánu, která se opírala o řadu hráčů ruského či kazašského původu.

O poměrně značných výkonnostních rozdílech jednotlivých týmů svědčí fakt, že z 15 odehraných zápasů jich skončilo 11 dvouciferným výsledkem.

Česká stopa: Mezi čárovými sudími figuroval Jaroslav Svoboda.

Výsledky turnaje: Kyrgyzstán - Singapur 14:2, Malajsie - Írán 4:14, Bosna a Hercegovina - Hongkong 6:5 po nájezdech, Singapur - Malajsie 10:0, Hongkong - Írán 11:1, Kyrgyzstán - Bosna a Hercegovina 10:1, Hongkong - Singapur 7:6 po prodloužení, Kyrgyzstán - Malajsie 22:0, Bosna a Hercegovina - Írán 9:2, Malajsie - Hongkong 1:16, Írán - Kyrgyzstán 0:18, Singapur - Bosna a Hercegovina 2:8, Írán - Singapur 2:11, Hongkong - Kyrgyzstán 2:12, Bosna a Hercegovina - Malajsie 15:1.

Postup: Kyrgyzstán

Sestup: Malajsie

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Kyrgyzstán 5 5 0 0 0 76:5 15 2. Bosna 5 3 1 0 1 39:20 11 3. Hongkong 5 2 1 1 1 41:26 9 4. Singapur 5 2 0 1 2 31:31 7 5. Írán 5 1 0 0 4 19:53 3 6. Malajsie 5 0 0 0 5 6:77 0

Divize IV Ulánbátar (Mongolsko), 23.3. - 26.3. 2023

Radost hokejistů Filipín.

Nejnižší patro světového šampionátu mělo svůj turnaj ve zbrusu nové hale Steppe Arena v mongolské metropoli Ulánbátaru. Domácí tým se vrátil na světovou scénu po desetileté odmlce, kdy mu v účasti na MS bránila právě nesplněná podmínka mít v zemi alespoň jeden krytý zimní stadion s mezinárodními parametry.

Mongolové byli také považování za hlavního favorita turnaje, do kterého zasáhly čtyři týmy. Čáru přes rozpočet jim ale při svém debutu na světových turnajích udělala reprezentace Filipín, která ve vzájemném duelu zvítězila 7:6 v prodloužení a ve zbývajících dvou zápasech nezaváhala.

Česká stopa: Tým Kuvajtu, který skončil na 3. místě, vedl coby hlavní kouč bývalý český reprezentant Leo Gudas. Mezi čárovými sudími byl Tomáš Brejcha.

Výsledky turnaje: Filipíny - Indonésie 14:0, Kuvajt - Mongolsko 0:8, Indonésie - Kuvajt 2:4, Filipíny - Mongolsko 7:6 po prodloužení, Kuvajt - Filipíny 0:14, Mongolsko - Indonésie 5:1.

Postup: Filipíny.

Konečná tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Filipíny 3 2 1 0 0 35:6 8 2. Mongolsko 3 2 0 1 0 19:8 7 3. Kuvajt 3 1 0 0 2 4:24 3 4. Indonésie 3 0 0 0 3 3:23 0