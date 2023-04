Puk mít budu, hlásil obránce Němeček po prvním reprezentačním gólu

Národní tým hostí Slováky v porubské RT Torax Aréně i v pátek od 17.10.

„První gól v repre je něco, co si člověk bude pamatovat do konce života,“ řekl Němeček. „Dostali jsme se do přečíslení, podpořil jsme útok a Vláďa Sobotka mě parádně našel. Jen jsem zavřel oči a vystřelil.“

Puk jste si schoval?

Ještě jsem ho neviděl, ale měl bych ho mít někde v kabině připravený. Určité ho mít budu.

Letošní mistrovství světa začnete také se Slovenskem. Nehodil by se vám ještě jeden puk...?

Určitě jo, ale je šampionát je pořád daleko. Před mistrovstvím světa nás čeká ještě spousta zápasů. Tak moc dopředu se nekoukám. Jdu den po dni a uvidíme.

Ostatně do reprezentace přibývají stále noví a noví kvalitní hráči, že?

Tak to je každý rok. Spousta výborných kluků hrála dosud play off, nebo jim teprve skončila sezona. Je to normální proces. Nám ostatním nezbývá nic jiného, než hrát nejlépe, jak umíme a věřit, že nás ty dobré výkony odmění tím, že v mužstvu budeme co nejdéle.

Pomohl vám proti Slovákům výborný vstup do utkání?

Rozhodně. Vytvořili jsme si nějaké šance a hned jsme dali dva rychlé góly, což dodá na sebevědomí a klid se trochu přenesl na naši stranu. Slováci ale nepředvedli špatný výkon. Měli pěkné akce a docela aktivně po nás chodili, narušovali nám rozehrávku. Byli aktivní, bruslili, takže to vůbec nebyl jednoduchý zápas.