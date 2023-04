ONLINE: Česko - Slovensko 1:1. Na úvodní gól Horáka odpovídá Baláž

Národní tým zůstává v dosavadním průběhu přípravy neporažený. Dobrým výkonem před domácím publikem v Porubě navázal na předchozí dvě výhry proti Německu (6:2, 5:1).

„Mnohem lépe jsme bruslili, byli jsme rychlejší. Celkově se mi líbilo, co jsme dnes předváděli. Po defenzivní stránce to klapalo celé utkání. A po té útočné byla nejlepší druhá třetina,“ pochvaloval si finský kouč.

Česko - Slovensko Přípravné utkání před MS sledujeme v podrobné reportáži.

A nezapomněl vyzdvihnout ani brankáře Šimona Hrubce, který pochytal dvaatřicet střeleckých pokusů soupeře: „Dnes byl opravdu skvělý a hodně nám tím pomohl. Podržel nás.“

Z individuálního hlediska se dařilo Jakubu Flekovi (2+0), jenž se ve třech utkáních Euro Hockey Challenge zapsal do statistik šestkrát. Dvěma body se blýskl také Michal Kempný (1+1).

„Sezona nám v klubu skončila moc brzo, a tak jsem rád, že jsem tady a mohl jsem pomoct k vítězství. V šatně je super nálada,“ líčil s úsměvem dvaatřicetiletý obránce.

Dařilo se i jeho kolegovi z pražské Sparty. David Němeček v prostřední dvacetiminutovce zaznamenal premiérovou trefu v české reprezentaci a po zápase neskrýval spokojenost.

„Dostali jsme se do přečíslení, podpořil jsme útok a Vláďa Sobotka mě parádně našel. Jen jsem zavřel oči a vystřelil. Budu si to pamatovat do konce života.“

V brance opět nastupuje Hrubec, na střídačce je připravený Štěpán Lukeš. Oproti čtvrtku se v obraně objevuje Michal Jordán, jenž nahradil Petra Zámorského.

V útoku se startují Adam Najman a Michal Kovařčík, nenastoupí Flek a Jiří Černoch. Od začátku naskočí Luboš Horký, pozici třináctého útočníka zastává Kryštof Hrabík.