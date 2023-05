Hokejisté hrají o druhé místo ve skupině. Kdo jim hrozí ve čtvrtfinále?

Národní tým má boj o druhé místo ve vlastní moci, klíčový bude výsledek zápasu s Kanadou. Podle něj existují přesně tři možné scénáře.

Skupina B Tým Z V VP PP P S B 1. Švýcarsko 6 6 0 0 0 26:6 18 2. Česko 6 4 0 1 1 21:13 13 3. Kanada 5 3 1 0 1 20:7 11 4. Lotyšsko 6 3 1 0 2 17:14 11 5. Slovensko 6 2 0 2 2 11:14 8 6. Kazachstán 6 0 2 0 3 10:28 4 7. Norsko 5 1 0 1 3 5:11 4 8. Slovinsko 6 0 0 0 6 6:23 0

Hypoteticky může mezi Českem, Kanadou a Lotyšskem rozhodovat minitabulka, klíčové by pak bylo kritérium o nejvyšším počtu získaných bodů ze vzájemných střetnutí.

Lotyšsko vs. Kanada 0:6

Česko vs. Lotyšsko 3:4P

Kanada vs. Česko (úterý 23. května, 15.20)

Scénář 1 Zisk 2-3 bodů = 2. místo

Nejjednodušší možnost. Pakliže reprezentace jakkoli porazí Kanadu, má zajištěné 2. místo a nemusí se ohlížet na výsledek zápasu mezi domácími Lotyši a Švýcarskem. V případě plného zisku rozhodne bodový rozdíl, v případě úspěchu v prodloužení či nájezdech pak vzájemný zápas.

Scénář 2 Zisk 1 bodu = 2. - 4. místo

V případě prohry s Kanadou na nájezdy nebo v prodloužení je situace nejsložitější a do hry vstupují výsledky utkání Kanady s Norskem (v pondělí od 15.20) a Švýcarska s Lotyšskem (v úterý od 19.20).

A: Pakliže Kanada Nory porazí, česká reprezentace obsadí nejlépe třetí místo. Na Kanadu totiž nebude stačit bodově.

Pokud pak navíc Lotyši překvapí Švýcary a uzmou tři body, tým kolem kapitána Romana Červenky bude vzhledem k prohranému vzájemnému zápasu s domácími čtvrtý.

MS v hokeji 2023 servis iDNES.cz

B: Jestliže Kanada s Nory prohraje za bod, Česko bude stále nejlépe třetí, tentokrát rozhodne vzájemný zápas.

Když pak Lotyši naplno uspějí proti Švýcarům, vznikne minitabulka. Z ní nejlépe díky získaným bodům ze vzájemných zápasů vyjdou Kanaďané, za nimi skončí třetí Česko, na domácí zbude čtvrtá příčka.

C: V případě, že Kanada s Nory senzačně zaváhá, Jalonenovi svěřenci zaútočí na druhé místo, budou mít totiž o bod víc než zámořští konkurenti.

Na třetí místo mohou národní mužstvo vzhledem ke vzájemnému zápasu vytlačit jen Lotyši, a to když v základní hrací době porazí Švýcary.

Scénář 3 Bez bodu = 3.; nebo 4. místo

Porážka od Kanady přinese soupeři druhé místo v tabulce a na Čechy vyzbude nejlépe třetí příčka.

Pokud pak Lotyši jakkoli vyhrají nad Švýcary, půjdou reprezentanti do čtvrtfinále z nejhorší možné pozice.

Které duely ve skupinách zbývá odehrát? Pondělí, 22. května

15.20 Dánsko vs. Švédsko

15.20 Kanada vs. Norsko

19.20 Rakousko vs. Maďarsko

19.20 Kazachstán vs. Slovinsko Úterý, 23. května

11.20 Německo vs. Francie

11.20 Slovensko vs. Norsko

15.20 Švédsko vs. USA

15.20 Kanada vs. ČESKO

19.20 Finsko vs. Dánsko

19.20 Švýcarsko vs. Lotyšsko

Na koho Češi narazí?

Z postavení ve druhé skupině vyplývá, že výše než na čtvrté místo už se nemohou vyhnout Němci. S nimi se tedy Česko rozhodně nestřetne.

Nejpravděpodobnější je někdo z trojice USA, Švédsko nebo Finsko. V případě divoké kombinace výsledků může Jalonenův výběr narazit i na Dánsko. To by ale Seveřané museli v základní hrací době porazit Finsko se Švédskem.

Za Finy by se Češi museli jistě stěhovat do Tampere a čtvrtfinále by s nimi hráli večer od 19.20.

Formát pro nasazení čtvrtfinálových dvojic vypadá takto: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 3A vs. 2B, 4A vs. 1B.

Pokud by na sebe ve čtvrtfinále narazily obě pořadatelské země, tedy Finsko s Lotyšskem, nedojde ke křížení jednotlivých skupin a formát se změní následovně: 1A vs. 4A, 2A vs. 3A, 1B vs. 4B, 2B vs. 3B.