Můžeme pomýšlet na úspěch, věří Smejkal a zůstává před nominací klidný

Kde se lámal dnešní zápas?

Dobře jsme do toho vstoupili, byli jsme aktivní, padla branka v první minutě a to nás nakoplo. Jenže pak přišlo pětiminutové oslabení, které nám vzalo síly. Druhá třetina byla nahoru a dolů a odešli jsme s jednogólovým mankem. Do poslední třetiny jsme šli s tím, že se tam můžeme vyždímat, vždyť pro některé to je poslední zápas sezony. Hráli jsme dobře, byli jsme aktivnější ale bohužel jsme nedokázali dát tu jednu vyrovnávací branku.

Poprvé jste hráli v přípravě bez třináctého útočníka, je to paradox, že zrovna dnes by se po vyloučení Beránka do konce utkání hodil?

Skoro celou přípravu jsme hráli ve třinácti, a když tam měl být, tak tam nebyl. No škoda pro nás, ale popasovali jsme se s tím výborně. Kluci tam hráli dvě třetiny skoro na dvě lajny, zaslouží si uznání.

Češi ale také dostali příležitost zvrátit utkání přesilovkou pěti proti třem, tam to ale hodně skřípalo.

Netrénovali jsme to v tomhle složení, takže jsme se jen podívali, kdo tam půjde. Měli jsme tam dobré střely a šance, jenže se potvrdilo staré pořekadlo, že tým, který promarní přesilovku proti třem, nemůže vyhrát.

Český tým se na hokejových hrách soužil s přesilovkami, vy jste ale svoji branku vsítil ještě před vypršením trestu soupeře, naskakovali jste ještě jako přesilovka?

My už tam šli jako normální lajna se dvěma obránci, řekli jsme si, že to zkusíme ještě signálem. Podařilo se mi to proměnit, ale pak o pár střídání později se to stalo takřka stejně, hledal jsem tam ještě někoho, komu to dát do prázdné, ale nikdo tam nenajížděl, tak jsem to zkusil a bohužel už to nevyšlo.

Co dalšího zápas ještě ukázal?

Od pondělí už to byl dlouhý týden, třetí zápas ve čtyřech dnech, ale mám za to, že jsme tam odvedli maximum.

Český útočník Daniel Voženílek (56) padá v souboji se švýcarským forvardem Damienem Riatem (9).

Byla znát na týmu nervozita před nominací?

Před zápasem jsme si opakovali, že další zápas letos už pro nás osobně nemusí přijít. Chtěli jsme ale hlavně vyhrát, a to se nepovedlo.

Mrzí prohra o to víc, že s ní také utekla možnost potřetí v řadě vyhrát České hokejové hry?

To je jasné, že to teď člověka štve. Všechny zápasy ale byly těsné, vždyť všechny naše utkání byly o gól. Rozhodují maličkosti, týmy jsou vyrovnané a my dnes udělali o jednu chybičku navíc.

Jaký bude český tým na MS v Rize?

Máme spoustu šikovných kluků, turnaj ukázal vyrovnanost týmů ve špičce, šance je tedy velká a my můžeme určitě pomýšlet na úspěch.

Český obránce Ronald Knot (34) brání švýcarského útočníka Fabrice Herzoga, aby nezakončil do odkryté branky gólmana Karla Vejmelky.

Bude mužstvo zdobit týmovost?

Spousta z nás je tu od začátku, jsme už taková velká rodina. Trávíme spolu hodně času, tvoří se dobrá parta a ti co pojedou, tak určitě udělají vše pro to, aby Česko slavilo nějaký úspěch.

Je výhoda, že se tým tvoří dlouhodobě a nečeká už na další změny?

Je nás tu snad deset od prvního týdne kempu. Poslední měsíc jsme jen jeli domů na víkend, jinak dřeli společně, tak snad nás to v těžkých chvílích spojí a budeme z toho profitovat.

Vy sám jste před tiskovou konferencí nervózní?

Je to nepříjemné, jdete do kabiny a nevíte, jestli jedete, nebo ne. Já ale udělal maximum a dál už je to na trenérech.

Podepsal jste během přípravy kontrakt s Ottawou v NHL, jaký je to pocit?

Byl to můj sen. Celý rok jsem pracoval na tom, abych v téhle situaci mohl být a hrozně se na to těším.

Může jméno týmu u vás hrát do karet vaší nominace?

To já nevím, spíš je to snad o tom, jak člověk hrál a jaký má přínos pro tým.

Jak se vlastně dohoda s Ottawou tvořila?

Už to řeším skoro půlrok. Zjišťoval jsem, jaká je šance se v daných klubech prosadit, jaká mají volná místa. Dlouho jsem to analyzoval. Zájem ze strany Ottawy byl velký, mluvil jsem s manažerem i trenérem. Pro mě to byla důležitá věc v rozhodování. Teď mám ale v hlavě nároďák a až ten skončí, tak budu mít čas to dořešit.

Český útočník Filip Chlapík se raduje z gólu Michala Kempného v utkání proti Švýcarsku.

Z kolika týmů bylo na výběr?

Těch, co projevili zájem bylo dost, ale nakonec se to zúžilo na pět nebo šest.

Co vás napadá, když se řekne Ottawa?

Asi Daniel Alfredsson. Měl jedenáctku na dresu. A možná tam chytal Roberto Luongo. No a hrál tam Martin Havlát. Ten nám dělá generálního manažera, tak možná až bude čas, tak se ho poptám na tipy.

Také Filip Chlapík tam byl.

U toho už jsem vyzvídal, byl tam pět let, takže jsme to řešili hodně. Když se budu na něco chtít zeptat, tak ho určitě využiji.