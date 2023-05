Superhvězda nám chybí, ale Chytil může být lídr. Jedničku nemáme, řekl Jalonen

„Měli jsme spoustu hráčů na stejné úrovni, hledali jsme pro ně ty správné role. Říct si, co nám kdo přinese. Poskládali jsme tým s různorodými schopnostmi, mám z něho radost,“ vykládal Jalonen.

Havlát o dalších posilách z NHL Generální manažer Martin Havlát řekl, že stále sleduje dění v play off NHL a s trenéry má zájem o případné posily z druhého kola.

Jak silný výběr je, když nemůžete počítat s mnoha posilami z NHL?

Nad tím je těžké se zamýšlet. Jasně že bychom byli rádi, kdyby dorazili všichni z Bostonu (Pastrňák, Krejčí, Nosek a Zacha chybí, Zbořil dorazil), ale každý měl nějaký důvod, proč nepřijel. Je to jiné než loni, chybí nám superhvězda, ale já jsem velmi spokojený s tím, jak tým tento týden hrál. Věřím mu.

Jedete na mistrovství s brankářskou jedničkou?

Máme tři brankáře (Hrubec, Langhamer a Vejmelka) a ještě jsme nerozhodli. Dali jsme dohromady pěknou trojici, utvořili mezi sebou dobrou atmosféru a půjdeme zápas po zápase.

Filip Chytil hraje v New York Rangers ve třetím útoku, není zvyklý na to, že je hlavní postavou. Může táhnout národní tým?

Když hrajete ve třetím útoku u Rangers, zákonitě v sobě máte vůdcovské vlastnosti a rozhodně můžete vést i reprezentaci. Bude v prvních dvou útocích, to je bez debat. Jen k němu musíme najít správné spoluhráče, aby se mezi nimi utvořila dobrá chemie. Filip je solidní, skvělý centr, přináší obrovskou kvalitu.

Berete i obránce Jakuba Zbořila, který v NHL odehrál jen 22 zápasů. Čím vás přesvědčil?

Velice dobře ho zná asistent Libor Zábranský a hned jsme věděli, že chceme, aby přijel, když Boston vypadl a on projevil zájem. Věděli jsme, že moc nehrál, ale tenhle týden nám ukázal, že do týmu patří. Dobře bruslí, umí hrát dopředu i dozadu a víme, co od něj můžeme čekat.

Nominace se dočkal Filip Chlapík, můžete k němu říct pár slov?

Prošel si těžšími obdobími, lehké to neměl ani na začátku kempu, ale tvrdě dřel, makal na kondici a tenhle týden nám také ukázal, že si to zaslouží. Umí vstřelit gól.

A co Daniel Voženílek?

Já to vidím tak, že Dan se veze na vlně, má dobrou náladu a daří se mu. Takové hráče my chceme, jeho progres je opravdu obrovský. V průběhu sezony pod námi sehrál dva dobré zápasy, teď znovu.

Vyřadilo mladého beka Davida Jiříčka zranění?

V přípravě měl problém s bokem, ale to už je myslím za ním. Zápas se Švýcarskem nedohrál kvůli kotníku a doktoři nevědí, jak dlouho potrvá, než se dá do pořádku. Proto jsme se rozhodli ho nevzít.

Nejede ani Tomáš Hyka z Pardubic, nevešel se vám do prvních dvou formací?

Chci říct, že mám radost, že tu s námi byl. To platí o všech vyřazených hráčích. Měl těžkou sezonu a ustál ji. Ale nenašli jsme pro něj místo na přesilovce a to bude asi ten největší důvod, proč ho nebereme.