Sedlák po návratu do Zlína: Lidi chápu, i já vybouchl. Půl týmu vyměnit nejde

„Když loni přišel Miloš, byla dlouhá série porážek. Pak si to sedlo, udělaly se nějaké výměny, mužstvo se nastartovalo a vyhráli jsme celou soutěž. Věřím, že tady ten loňský duch zůstal, znovu se to nakopne. Po trenérské výměně jsou na řadě hráčské. Nemůžeme být impotentní, nikdo nechce hrát dole,“ povídal Sedlák po nedělní domácí porážce 0:2 od vedoucí Poruby.

Po zápase se fanoušci dobývali do šatny. Chápete je?

Nedivím se lidem, že jsou naštvaní. Také jsem vybouchl v kabině. Ať se hráči proberou. Přál bych jim, aby šli před ně a zhodnotili to. Chceme vyhrávat, v tréninku to funguje, ale v zápase ne.

Věříte, že tým má potenciál?

Mužstvo jsme neskládali my s Honzou (Srdínkem). Za šest kol jsme se ho snažili poznat. Vyhodnotili jsme to a musíme udělat zásahy. Najít plusy, díky nimž se nám podaří sezonu zvrátit.

Jak hluboký bude řez do kádru?

Takový, aby se to otočilo. Nemůžeme vyměnit půlku mužstva. Sami vidíte, že druhý zápas doma jsme nedali gól. Najednou chybí střelci, nevěříme si v zakončení, není tam lehkost, děláme velké chyby zezadu, dáváme si těžké přihrávky. Nechci nikoho zatracovat, ale musíme začít všichni u sebe.

Chybí typově hráči jako Petr Mrázek, jehož klub po sezoně vytrejdoval do Poruby za Jakuba Šlahaře?

Výměny dělal sportovní manažer (Miloš Říha). Kluci, kteří přišli, umí dávat góly a měli by je dávat dál.

Ale není to poprvé, kdy přestoupí do Zlína produktivní hráč a nejde mu to tak jako v předchozím působišti. Není to tady prokleté?

Nevím, doufám, že ne. Věřím, že se to zlomí. Bavili jsme se, že všude v okolních klubech dávali góly. Ale když se podíváme, máme nejlepšího střelce soutěže v první třicítce.

Rýsuje se něco?

Hledáme s Honzou Srdínkem a Honzou Pravdou (generální manažer klubu), ale trh je přebraný.

Ve Francii skončil Antonín Honejsek. Máte o něj zájem?

Nerad bych jmenoval hráče, kteří přichází v úvahu. Máme tady hráče a ti by měli začít hrát. Dali jsme jim prostor, abychom je poznali, jak jsou na tom psychicky i fyzicky. Podle toho budeme zasahovat do mužstva.

Na začátku sezony odešel na hostování do Frýdku-Místku z výkonnostních důvodů váš syn Zdeněk. Stáhnete ho zpátky stejně jako Romana Vlacha z Přerova?

Oba se budou vracet. Uvidíme kdy. Musíme si to vyhodnotit.

Nečekal jste víc od finských hráčů, kteří se po nadějném začátku vytrácejí?

Když se nedaří mužstvu, sklouznou s tím jednotlivci. Samozřejmě cizinci musí být více dominantní a být vidět.

Generální manažer Jan Pravda zmiňoval v nedávném rozhovoru, že týmu došla ke třetí třetině zápasu s Pardubicemi B kondice. Není to na pováženou?

Na kondici se to dá svést vždycky. Udělejte si závěr sami. Jestliže nestíháme bruslit se soupeři, je někde problém. Jestli v hlavě, nebo v kondici, nevím. Ale kluci nejezdí a jsme všude pozdě. Nechci to svalovat na předchozí trenéry. Pracujeme s tím, co máme, a chceme to posunout dále.

Asistent trenéra zlínských hokejistů Zdeněk Sedlák

V čem tedy vidíte největší problém?

Chybí nám herní pohoda, jakou má třeba Poruba. Před sezonou se vyhlásilo, že chceme postoupit. Hráči mají možná blok, že musí každý zápas. Začne utkání, uděláme dvě střídání dobrá, najednou se to na pět střídání vytratí a zase to chytáme. Jedeme sami na bránu, nedáme, z protiútoku inkasujeme po nedobruslené akci a prohráváme 0:1. Netvrdím, že se na to hráči vykašlali, ale dozadu se jim nechtělo. V poslední třetině chceme hrát nátlakově, power play, ale jsme půlku třetiny vyloučení. Jsou to maličkosti, které nás stojí zápasy.

Zbývají vám dvě kola do reprezentační pauzy. Vyhlížíte ji, abyste se dali dohromady?

Hlavně hráči by si měli uvědomit sami, že hrají za svoje jméno, za Zlín. Měli by chtít sami něco udělat. Nemůžeme je pořád plácat po zádech a přemlouvat. Podmínky mají vytvořené famózní.

Co vy? K mužstvu jste přišel z pozice šéftrenéra mládeže. Měl jste čas na rozmyšlenou?

Končil jsem po sezoně u áčka s tím, že chci být u mládeže. Vyplynulo to ze situace. Stalo se to narychlo, přes noc. Honzu odvolali od juniorky, hledali rychle nějakého parťáka a já jsem byl nejblíže. Pořád hledáme dalšího asistenta, který by nám pomohl.