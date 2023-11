Srdínko se uvede ve Zlíně v derby proti svému Vsetínu. A se zvláštními pocity

„Kecal bych, kdybych tvrdil, že se cítím být úplně v pohodě. Ne že bych byl nervózní, ale pocity jsou zvláštní,“ přiznává Srdínko, který dne ráno nahradil odvolaného Miloše Říhu mladšího; k áčku povýšil od zlínské juniorky.

Už vás stačili popíchnout z vašeho bývalého klubu?

Všechno se seběhlo tak rychle, že jsem ještě nebyl na mobilu. (v poledne) Ale reakce očekávám. Derby je atraktivní. Svátek hokeje. Kulturní událost v regionu s parádní atmosférou. Těším se. Musí to být zážitek pro hráče i fanoušky. Pro mě jako trenéra je to výborná zkušenost. Uděláme všechno proto, abychom byli úspěšní a divákům se to líbilo.

Během derby se uctí památka nedávno zesnulého Romana Čechmánka.

S Čemanem jsem hrál. Byl jsem podívat ve středu ve Vsetíně na pietní zápas. Člověk to musí brát tak, že byl showman, bavil lidi. Mám na něj jen dobré vzpomínky.

Tak to jste byl neplánovaně na výzvědách. Co jste zjistil o největším zlínském rivalovi?

Kádr se obměnil. Mají hodně kvalitní mančaft a proti Sokolovu hráli velice dobře.

Co chybí zlínskému týmu?

Nějaké zápasy jsem viděl, ale vzhledem k práci u juniorky jich tolik nebylo. Každopádně problémem jsou vstupy do zápasů. Často se objevovaly individuální chyby, nedisciplinovanost. Stalo se to i naposledy v Třebíči. To jsou věci, které tým sráží na kolena, které musíme zlepšit. Udělali jsme na dopoledním tréninku malé korektury v sestavě, ale velké změny neplánujeme.

Zmínil jste mizerné začátky. Zlín má z posledních třinácti utkání v úvodní třetině vysoce zápornou bilanci 1-5-7. Co s tím?

Je to ukazatel nastavení hráčů. Měli jsme krátké pohovory s kluky. Není to tak, že by se hůře připravili, ale je to čistě v jejich hlavách. Aby vstoupili do zápasu s tím, že ho jdou vyhrát a ne se ho zúčastnit. Když pak najednou naskočí, ukazuje se, že to v nich je. Musí šlapat od prvního střídání, hrát zodpovědně. Jsou zápasy, kdy to nelepí, puky odskakují, ale vždycky tam musí být vidět nějaké úsilí.

Je průběžné šesté místo a získaný počet bodů pod možnosti mužstva?

Byl jsem u juniorského týmu. Ale podle předsezonních vyhlášení byly ambice vyšší. Proto se vedení rozhodlo k trenérské změně.

Zavoláte vašemu předchůdci Říhovi?

S Milošem jsme přátelé. Byl jeden z těch, který mě doporučil vedení k juniorce Zlína, když mi skončila smlouva ve Vsetíně. Trénovali jsme spolu na Slavii. Chci se s ním pobavit.

Asistent trenéra zlínských hokejistů Zdeněk Sedlák

Asistovat vám bude šéftrenér mládeže Zdeněk Sedlák, který v minulé sezoně pomáhal i Miloši Říhovi. Jak jste si rozdělili role?

Sedlo bude mít obránce, já útok. O kompetencích jsme se jinak moc nestihli pobavit. Probrali jsme stav kádru. Ostatní budeme řešit za pochodu. Třeba jestli bude potřeba ještě druhý asistent.

Oba jste horkokrevní, že?

Hokej je hra o emocích. Byl jsem impulzivní jako hráč, impulzivní jsem i jako trenér.

Počítáte s trejdy?

Všechno je na hráčích, jak se k tomu postaví, na jejich herním projevu. Podle toho se uvidí, jestli dojde k doplnění, výměnám. Pár zápasů dostanou, aby se projevili.

Nový trenér zlínských hokejistů Jan Srdínko hovoří ke svým svěřencům.

Vaše trenérské postavení je dočasné, nebo to může být trvalé řešení?

I tahle varianta může být ve hře. Připravujeme se na páteční utkání, půjdeme po zápasech.

Co junioři? Vytáhnete si někoho do áčka?

Je to hrozně těžké, protože kádr juniorky je hrozně úzký. Kdybychom ji stáhli hráče, byla by hodně oslabená. Kolikrát si chtěl Miloš vzít hráče do zápasu, ale nemohl.