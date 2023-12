Vsetín drží v první lize druhé místo. Zlín by po půlce hrál předkolo

Základní část hokejové Chance ligy je v poločase. Ale pokud by skončila už teď, případné krajské derby by se hrálo v play off už ve čtvrtfinále. Robe Vsetín půjde do druhé půlky ze druhé pozice, zlínští Berani jsou o skóre za elitní šestkou, která má zajištěný přímý postup do čtvrtfinále a nemusí podstoupit nevyzpytatelné předkolo.