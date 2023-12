Zlínský manažer Pravda: Trenéři pokračují, hráči přichází o statisíce sami

Řízne se naopak do kádru, jak avizoval generální manažer klubu Jan Pravda. Obhájce titulu, který se ne a ne pevně ukotvit v elitní šestce, plánuje zredukovat finskou kolonii čítající momentálně čtyři hráče. Zlín ale dál pokračuje v severské cestě, v reprezentační pauze přišel na dvoutýdenní zkoušku urostlý švédský bek Stefan Warg.

„S hráči je to složité, česká a slovenská liga jsou přebrané. Proto se díváme do zahraničí,“ říká Pravda, který usedl v létě do horké židle po Robertu Hamrlovi, jehož policie stíhá za krácení daní v soukromém podnikání.

Obránce jste získali, co ofenziva?

Potřebovali jsme urostlého beka, který by nám řešil předbrankový prostor. Stefan hraje tvrdě, pro naše soupeře to bude náročnější. Hledáme i útočníka, střelce, ideálně praváka. Pořád jsme na trhu aktivní.

Jak jste daleko?

Máme seznam dvaceti jmen. Ale nechceme jít z bláta do louže. Když budeme dělat trejdy, musíme být o nich stoprocentně přesvědčení. A na českém trhu nevidíme hráče, který by nám přinesl benefit.

Dost hráčů hraje pod svoje možnosti. Rozejdete se s některými?

Tohle se bude řešit na konci reprezentační pauzy. Teď probíhá tréninkový proces. A jak jsem říkal minulý týden, všichni jsou na stejné startovací čáře.

Startovací čáru ale měli při nástupu nové trenérské dvojice, ne?

Jsou to necelé čtyři týdny, nový realizační tým moc času neměl. V krátké době jsme odehráli hodně zápasů. Teď je prostor, abychom se na změnách dohodli a udělali je.

Jan Srdínko (vlevo) a Zdeněk Sedlák jako zlínští trenéři

Týkají se i Finů? Jak jsou vůbec ekonomicky nároční pro klub?

Jsou dražší než naši hráči, ale nijak zásadně. Když přicházeli v průběhu sezony, byl to trochu boj. Miloš Říha chtěl čtyři, já dva. Po dohodě se sportovním úsekem se vzali všichni. Pokud máte zahraniční hráče, musí být top, převyšovat naše. Dnes je realita taková, že dva jsou zajímaví a dva průměrní. Řešíme jejich budoucnost.

Miloš Říha byl i sportovním manažerem. Kdo převzal jeho funkci?

Začnu historií. Miloš byl trenér a sportovní manažer zodpovědný za kádr. S Robertem Hamrlou si po minulé sezoně poskládali tým. Před startem sezony bylo prezentováno, že je nachystaný velmi dobře. Prohráli jsme první tři kola a od Miloše vzešel požadavek, že ho chce oživit, a na jeho popud přišli Finové. Miloš to řešil sportovně, já byl prostředníkem při zajištění financí. Zodpovědnost za kádr byla daná. Teď je to tak, že jsem ji převzal já a veškeré otázky kádru řeším s Honzou Srdínkem.

Při trenérské rošádě se mluvilo o druhém asistentovi. Kdy ho představíte?

Jmen máme dost a s majiteli to dost zvažujeme. Máme dvě cesty. Přikláním se k variantě Honzy Srdínka se Zdeňkem Sedlákem. Jsou skvělý tým a mohlo by to fungovat s doplněním o dalšího asistenta. V jednání jsou dvě větší jména. Příští týden bychom ho mohli oznámit.

A ta druhá cesta?

Oba by se vrátili k mládeži.

Tuhle variantu razí město jako největší vlastník klubu?

Ne. Vnímáme to tak, že realizační tým je naprosto zkušený. Když ho porovnáme s týmem Miloše Říhy, není tam žádný velký rozdíl. Ba naopak. Honza Srdínko má sedm extraligových titulů, dva ze Slovenska. Je to v uvozovkách dostačující náhrada. Ale je nutné s týmem něco udělat. Oni ho neskládali. Přišli do rozbouřené řeky a je potřeba to zklidnit a dát dohromady.

Takže dvojice Srdínko-Sedlák už není dočasné, ale trvalé řešení?

Provizorium to není. Chci, aby pokračovali dál. Jen uvidíme, jestli je doplníme o druhého asistenta.

V minulé sezoně hrál tým několikrát pod hrozbou finančních postihů, Robert Hamrla po blamáži se Slavií veřejně oznámil, že hráčům pokrátí odměny. Zvažovali jste tuhle krajní možnost?

Hráči mají kontrakty, které něco umožňují a něco ne. Kluci dobře ví, že za poslední měsíce přišli o významné statisíce ve svých smlouvách. V tomto ohledu jsou motivováni poměrně hodně a myslím, že je to bolí opravdu moc. A všichni to vnímají tak, že je potřeba týmu ze všech stran pomoct a řešit to.

Špatné výsledky a hra zavinily znatelný odliv fanoušků z hlediště. Jak velký je to zásah do rozpočtu?

Když to jednoduše shrnu, tak po svém příchodu jsem nechal udělat audit společnosti. Robert (Hamrla) po minulé sezoně prohlásil, že klub je stabilizovaný a na nule. Realita byla ale taková, že byl za poslední sezonu v minusu čtyři miliony korun. A po předchozím vedení měl kumulovanou ztrátu dvanácti milionů.

Takže pořád jste v červených číslech?

Rozpočet se řeší. Každý měsíc získáváme nové partnery, kteří nám s tím pomáhají.

Na webových stránkách jste teď spustili rubriku „Ptejte se“, kde fanouškům odpovíte vy a trenér Jan Srdínko. Cítíte, že je potřeba být vůči nim otevřenější?

Kontaktní formulář byl zrušen dříve. Robert už nechtěl touto cestou komunikovat. Chceme se s fanoušky bavit, ale napřímo, ne anonymně na diskuzních fórech. Jsem rád, když vím, kdo je na druhé straně. Máme za sebou čtyři schůzky. Zavedli jsme studia s hráči, teď to proběhne se mnou a trenéry. Budeme odpovídat na relevantní dotazy, abychom si udělali obrázek.