Plameny i kotel s megafonem. Na hokejové deváťáky přišla rekordní návštěva

Mladí zlínští hokejisté odehráli speciální extraligový zápas v rámci projektu Školy fandí Beranům. Deváťáci vedeni Oldřichem Horákem bojují v extraligové skupině C o postup do play off a přetahují se o něj právě s Vítkovicemi. Ty drží čtvrtou čili poslední postupovou příčku se 37 body. Zápas skončil prohrou Zlína 3:4.

Návštěvnost žákovského utkání překonala dosavadní deset let starý rekord o více než 500 diváků. Ten dosud držela brněnská Kometa, jejichž žáky osmých tříd v roce 2013 přišlo podpořit v utkání s Berany 1 919 fanoušků.

Speciální utkání se vstupem zdarma dnes doprovázely soutěže, občerstvení v bufetech i přítomnost maskota Berana. Mladí hokejisté si užili slavnostní nástup na led s ohnivými fontánami nebo fandění kotle s bubnem a megafonem.