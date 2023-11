Zlín tuctové zápasy neumí. Jako bychom se sešli poprvé, štve Srdínka

„Jsem trenér. Na takové věci musím být připravený. S tím do toho jdu. Budu se snažit dělat svoji práci nejlépe, jak můžu. Abychom hráli dobře, diváky dostali na svoji stranu a ti chodili v co největším počtu,“ řekl Jan Srdínko po porážce 0:3.

Sobotní mizérií je zlínští hokejisté zmrazili a vyhnali do tepla svých domovů. Jen týden poté, co vyprodaný Zimní stadion Luďka Čajky sledoval za asistencí kamer České televize parádní derby v extraligovém tempu okořeněné devíti góly. Jakmile ale dojde na „tuctové“ zápasy, hledají Berani motivaci těžce. V Litoměřicích, které mají čtvrtou nejhorší obranu Chance ligy, rupli 1:2, proti rezervě Pardubic byli nuloví.

„Ze hry jsme nepředvedli prakticky nic. Čekali jsme, že nastoupíme, že nás diváci poženou. Od začátku byla skvělá kulisa, počítali jsme, že to hráče nabudí. Ale chvílemi to vypadalo, jako bychom se sešli poprvé. Jenom díky Hufovi to bylo dlouho 0:0. I když byl smolný, o gól jsme si koledovali,“ zmínil Srdínko vlastní branku obránce Husy v 55. minutě, která Berany potopila. Dva inkasované góly při power play zlínskou sobotní bídu jenom podtrhly.

„Ztráceli jsme kotouče na modré. Dělali jsme zbyteční fauly v útočném pásmu. Chyběl nám pohyb,“ shrnul Srdínko neduhy zlínské hry.

I když poražení Pardubice přestříleli 36:24, na gólové šance prohráli. Hostující brankář Klouček si připsal snadnou nulu. Zlínské clony, teče, dorážky by se daly spočítat na prstech jedné ruky.

„Pokud nebudeme dobře pracovat v předbrankovém prostoru, takovým gólmanům branku nedáme. Musíme se rapidně zlepšit.“

Otázka zní, jestli u toho budou se svým asistentem Zdeňkem Sedlákem, s nímž mužstvo převzali po předchozím štábu Miloše Říhy. Plnohodnotný mandát od vedení ještě nemají. „Řešíme to,“ řekl Srdínko na dané téma.

Řeší se i kádr, který potřebuje okysličit.

„Jsem u týmu dost krátce, abych byl schopný teď hned říct, jaké výměny udělat. Nějaké věci v hlavě mám, k něčemu dojde,“ naznačil. „S vedením se o skladbě mužstva bavíme každý den.“

Týmu schází produktivní hráči. „Není náhoda, že jsme v posledních dvou zápasech vstřelili jeden gól. Když se podíváte na kanadské bodování Chance ligy, nemáme tam nikoho v první dvacítce,“ dodal Srdínko.