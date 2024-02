Více peněz do hokeje nedáme, zní ze zlínské radnice. Problém vidí v hráčích

Díky případné větší finanční injekci by se klubu mohl podařit návrat do extraligy, z níž sestoupil na jaře 2022.

„Hokej byl výkladní skříní zlínského sportu, a pokud podpora nebude dostatečná, je otázka, jak se bude město dál rozvíjet. Mám pocit, že se propadáme do spirály, která nepůjde zastavit. Všichni bychom se na tom měli podílet, třeba městská rada bude chtít navýšit peníze,“ řekl opoziční zastupitel Pavel Sekula (SPD).

„Jedna věc je rozpočet, druhá výkony na ledě. Je otázkou, zda by současní hráči hráli lépe, kdyby měli lepší mzdy, či zda bychom za vyšší peníze sehnali někoho jiného,“ reagoval primátor Jiří Korec (ANO).

Podle něj je současný rozpočet nastaven „velmi konzervativně“, a pokud všichni sponzoři dostojí svým závazkům, klub nebude mít problémy s cash flow. Berani si mohou pomoci i výsledky na ledě. Za každý postup ve vyřazovací části první ligy dostanou od města finanční bonus. Stejný model fungoval už loni.

„Oproti loňsku je rozpočet vyšší o zhruba deset procent. A výsledek minus 3,8 milionu korun je dán více faktory,“ řekl MF DNES generální manažer klubu Jan Pravda.

„Do klubu jsem vstupoval loni v lednu v rozjeté sezoně, v níž byl i na minus patnácti milionech. Nakonec jsme ale i do nové sezony šli zatížení schodkem hospodaření.“

Jde o hráče a jejich motivaci, míní primátor

Podle Korce není hlavním problémem hokeje nedostatek financí. „Spíše jde o výběr hráčů a jejich motivaci. Hlavně poslední zápasy před reprezentační přestávkou byly špatné,“ poukázal na období, v němž Zlín prohrál pět ze šesti zápasů.

„Podnikání ve sportu je složité, vynaložené finanční prostředky se nemusí potkat s očekáváním, co za ně dostaneme,“ dodal náměstek primátora pro finance Miroslav Chalánek (ODS), který jako hokejista odehrál za Zlín sedm sezon v nejvyšší soutěži.

„Hokej byl kdysi významný atribut, který Zlín propagoval. Dnes to tak není. Ekonomické zázemí extraligy nemáme a nejsem si jistý, že se podaří zařídit. Není to jen záležitostí města, ale celého prostředí, kolik se do hokeje nainvestuje peněz.“

Primátor Korec byl ještě otevřenější. Podle něj je například nedaleký prvoligový Vsetín díky dlouhodobé podpoře tamějších firem finančně stabilnější než Zlín. Upozornil i na fakt, že stávajícím sponzorům nyní skrz sociální sítě či e-maily chodí kritické zprávy či urážky od části nespokojených fanoušků, jak špatně se tady hokej dělá.

„Je to pro ně demotivující. Než aby je někdo ocenil, že podporují sport, musí číst tohle. Pak se nedivte, že raději vezmou peníze a přidají svým zaměstnancům, než aby je dali na hokej,“ poznamenal Korec.

„Buďme historicky rádi, že tady dlouhé roky byla v hokeji jako sponzor firma PSG. Město není schopno sanovat výpadky v rozpočtu sportovních klubů, pokud tedy nechceme fungovat jako Karviná, která je stoprocentním vlastníkem fotbalového klubu,“ doplnil.

Nálada není ideální, přiznává manažer klubu

„Nálada není ideální, ale naštěstí naši partneři a lidé spjatí s hokejem vnímají posun, který se letos udělal například na úrovni zázemí klubu. Ovšem fanoušek, který řeší jen prohru a výhru, spokojený samozřejmě není. Věřím však, že závěr základní části a play off zvládneme,“ doufá Pravda.

Od zastupitelů opakovaně znějí také názory, že město by nemělo vlastnit podíl ve společnostech provozujících profesionální sport.

„Máme podporovat primárně mládež. Sport formou dotací ano, ale ne jako vlastník profesionálních klubů,“ uvedl senátor a městský zastupitel Tomáš Goláň (ODS).

Magistrát by se prodeji 49 procent akcií v klubu nebránil, ale zájemce nemá.

„Podpora, kterou dáváme hokeji, je srovnatelná s tím, co jde do fotbalu, kde nemáme žádný majetkový podíl,“ konstatoval Korec.

„Rozdíl je v tom, že kdyby se hokej ocitl ve finančních problémech, povinností spolumajitele by bylo je řešit. Staráme se hlavně o ekonomiku, sportovní stránku těžko řešit. Vytvořila se tady aura, jak je v hokeji všechno špatně, ale postavení v tabulce taková hrůza není. Jde o výkony, s nimiž jsme všichni nespokojení. V sezoně se ale ještě může stát cokoliv, sport je nevyzpytatelný.“