Sokolovský cíl? Jedenáctého září. Dál teď nevidím, říká Mlejnek

„V průběhu času ale samozřejmě řešíme různé nedostatky,“ usměje se hlavní trenér na dotaz, je-li porážka jedinou kaňkou v přípravě. Nový ročník první ligy startuje příští středu, Baník míří na led Chomutova. Ještě loni extraligového celku.

Následují střety s Porubou posílenou o Vladimíra Svačinu a pak výjezd na vsetínský Lapač. „Začátek máme opravdu náročný. Chceme se co nejdřív v první lize adaptovat,“ přeje si Mlejnek. Jeho družinu čeká pořádná šichta, mladý tým do soutěže půjde zdravě sebevědomý a odhodlaný.

Porážka tedy není jediným letním problémem?

Bolestí samozřejmě je víc, výsledky nejsou to hlavní v přípravě. Ale já říkám, že vyhrát je potřeba každý zápas. Nebo se pokusit vyhrát. Ne zápas odklouzat, to nemá smysl. Nám se v zápase proti Bayreuthu řada věcí nelíbila, ale dvakrát jsme se vrátili do utkání ze stavu 0:2 a 2:4.

Po vítězné šňůře malá facka?

Možná teď opravdu malá facka přišla. My jsme si ale vědomi, s kterými týmy v přípravě hrajeme. A toho, proti komu budeme hrát v první lize. Že začínáme v Chomutově.

A začátek nebudete mít jednoduchý.

Určitě ne. V Chomutově zůstala řada zkušených hráčů, Tomica se Sklenářem. Velmi dobře kádr doplnili. Ve druhém kole nás čeká Poruba, kde mají spoustu hráčů se zkušenostmi z extraligy. Nově teď s Vláďou Svačinou a Nejezchlebem. Pak nás čeká Vsetín, který bude patřit mezi adepty na TOP trojku. Všechno si uvědomujeme. Chceme hráče připravit, co nejrychleji se adaptovat a vystupovat jako nováček pokorně a pracovitě.

Nehodí se i proto porážka v přípravě? Neděsily vás samé výhry?

Samozřejmě to natěšení může přetlačit to, jak zodpovědní musíme být. Kluci se ohromně těší na první zápas. Jak v první lize, tak doma. Ale koloběh 58 zápasů jde pak rychle po sobě, myslím, že se vše ustálí. My si potřebujeme zvyknout na tempo a úroveň první ligy co nejdřív.

Těžký los na úvod vás nestraší?

Říká se, že je jedno, s kým začínáte. Čekají nás opravdu náročné zápasy, trojice Chomutov, Poruba a Vsetín je extrémně těžký los. My budeme chtít podat co nejlepší výkon. Já teď nevidím dál než na 11. září, kdy začínáme sezonu zápasem v Chomutově.

Dlouhodobější cíle si Sokolov nedal?

Jedna věc je sportovní stránka, druhou věcí je klub jako celek. My jsme si už loni řekli, že klub chceme posouvat výš v otázkách mládeže, managementu a tak dále. Pro nás jde o stejně důležitý aspekt, jako jsou sportovní výsledky. Začali jsme na tom pracovat v loňské sezoně. Pro nás velký bod.

Ten sportovní cíl?

Jak jsem říkal, chceme se především správně adaptovat. Nechci říkat nějaké cíle, co se pořadí týče. Toho nejsem schopen. Na druhou stranu vím, že jsme hráčům dali velmi nízkou motivační složku, abychom v tabulce byli co nejvýš.

Co říkáte na příliv hráčů z extraligy do první ligy? Letos jich je opravdu hodně.

Máte pravdu, ale to samé platí i do druhé ligy, kterou jsme loni hráli. Exodus hráčů jako Huml, Bednář, Sýkora, Milan Procházka do druhé ligy je velký.

Vy jste žádné velké jméno nezvažovali?

Vydali jsme se cestou vlastních hráčů. Kluků, kteří vyrostli v Sokolově a cítí vztah k regionu, hraním třeba v Karlových Varech. Loni jsme přivedli čtyři hráče, které tady chceme mít. Je zdravé mít v týmu hráče i odjinud. Máme tři třicátníky, ostatní kluci jsou pod. Myslím, že takhle má první liga smysl. Věřím, že máme konkurenceschopný tým.