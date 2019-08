Hokejisté Sokolova ještě v přípravě ani jednou neprohráli

V Kadani Baník vyhrál 6:1 po brankách Kuběny, Vracovského, Bernátha, Kverky, Čurdy a Tomečka. Přesto měli hráči ke spokojenosti dost daleko. „Myslím si, že to z naší strany byl asi nejhorší zápas, který jsme zatím odehráli. Výsledek samozřejmě vypadá jinak,“ svěřil se klubovému webu Jan Tomeček. „Z naší strany ne moc povedený zápas. Je to také tím, že jsme se přizpůsobili jejich hře. Zápas jsme dotáhli do vítězného konce a to je důležité.“

V tomto případě by se dal parafrázovat slavný Pospíchalův výrok z „Fotbal nemá logiku“ na „Hokej nemá logiku“. „První třetinu jsme sice dali tři branky, ale druhou třetinu jsme se skoro nedostali z obranného pásma, hráli jsme špatně a nevyprodukovali si žádnou kloudnou šanci. Soupeř nás sice v pásmu držel, ale my jsme dokázali dobře bránit. Třetí třetina už byla zase v naší režii a zápas jsme dotáhli do vítězného konce,“ popisuje Jan Tomeček.

Fanoušci, kteří za Baníkem přijeli a vytvořili výbornou atmosféru, odpustili hráčům začátek a prostřední třetinu. Vždyť konečný výsledek jim to bohatě vynahradil.

„Do zápasu jsme neměli dobrý vstup, ale po prvním gólu se naše tempo zvedlo a začali jsme soupeře herně převažovat, z toho plynulo naše vedení 3:0,“ popisuje další útočník Jakub Kašpar a přiznává: „Ve druhé třetině jsme přestali hrát, většinu času se hrálo u nás v pásmu, chyběl nám osobní souboj. Naštěstí i přesto jsme soupeře nepustili do žádné větší šance a stav zůstal stejný. Ve třetí třetině jsme ze začátku šli několikrát do oslabení. To soupeře nakoplo a inkasovali jsme. Naštěstí jsme ihned odpověděli gólem na 4:1 a nepustili soupeře se na nás dotáhnout. Poté jsme zápas kontrolovali až do konce.“

Podobně to viděl i trenér Karel Mlejnek: „ V první třetině jsme dominovali, měli víc kotouč pod kontrolou a zaslouženě vedli. Ve druhé se hra obrátila a výrazně navrch měl soupeř. Ve třetí jsme po vyrovnaném průběhu navýšili své vedení.“

V neděli čeká hokejisty Baníku Sokolov další přípravný zápas, tentokrát na domácím ledě odveta s německým Bayeruth Tigers, hraje se od 16 hodin. „V neděli nás čeká další zápas a v tom musíme hrát lépe,“ říkal po zápase v Kadani Jan Tomeček. Ve čtvrtek ještě sokolovští hokejisté zajíždějí do Litoměřic a to bude poslední přípravný zápas před sezonou.