Historické semifinále v Litoměřicích je pro mě skoro jako titul v Třinci, říká Husák

Jak si Litoměřice užívají letošní play off? Ve čtvrtfinále jste vyhráli první sérii play off pro klub vůbec.

Strašně moc! I já osobně. Je to historický moment pro Stadion a jsem rád, že u toho můžu být. Pro mě to je nádherný pocit, skoro srovnatelný s titulem v Třinci. Nejlepší je společná sdílená radost, je tady euforie. Cítím ji od uklízeček až po rolbaře. A já doufám, že pohádka ještě nekončí.

Umíte si představit, že hrajete finále?

Bylo by to neskutečné. Říkám, že tým na to máme. Když uzdravíme naše bolístky, mohli bychom to zvládnout. Zlínu jsme stoprocentně rovnocenným soupeřem, ne-li trošku lepším. Poslední dvě třetiny jsme sice měli horší, ale u nich chceme urvat jeden bod. A pak uvidíme.

V čem je vaše kouzlo?

Znám se s panem Srdínkem, zlínským trenérem, a on říkal, že máme výborný, mladý tým. A rychlý. Tedy já rychlý nejsem, ale kluci ano. (smích) Jsou šikovní, všechno děláme v rychlosti, to nás zdobí. Samozřejmě ten druhý zápas už byl horší, takže jsme to taky chtěli dohrávat, ať je to bolí. Je to je play off, psychologická hra. Rozhoduje se v hlavě a kdo je v ní silnější, vyhrává. Týmy se dokonale znají, potkali jsme se v sezoně už šestkrát. Víme, co od nich čekat. Myslím, že to zvládneme, tým je silný fyzicky i psychicky.

Takže vás debakl 1:8 nerozloží?

My starší s kapitánem Jirkou Jebavým jsme si k tomu něco řekli. Hlavně, že musíme být v klidu, že se vůbec nic neděje… Do dalšího zápasu půjdeme v pohodě. Je to přece jen jeden bod, prohrát 0:1 nebo 1:8, to se v play off hodnotí stejně.

Stav 1:1 na zápasy je po domácím dvojboji jaký?

Co bychom za to před startem semifinále dali. Brali bychom to všemi deseti. Nejhorší je, že ve druhém utkání jsme měli jednu z nejlepších prvních třetin, přitom to bylo 0:3. Napadly nám nešťastné góly, pak se to už těžko otáčí. Škoda. Pětkrát v řadě jsme je porazili, říkal jsem si, že už z nás mají komplex. Do Zlína jsme jeli už v pátek, o den dřív, to nám pomůže. V sobotu na ně vlítneme. Když sebereme jeden bod, bude to zlaté.