Zlín je díky finským gólům ve finále, opět si to rozdá s rivalem Vsetínem

Na hrdinu Beranů se pasoval finský obránce Aleksi Salonen, který v úvodní třetině dvakrát skóroval. Dvojnásobný šampion své země si už po 137 sekundách hry sjel do kruhu, kam dostal přihrávku od Sadovikova, a soupeř na něj zapomněl. Jeho střelu zblízka Oldřich Cichoň nechytil. V 11. minutě litoměřického brankáře zostudil ránou ze středního pásma, která nečekaně prošla mezi jeho betony.

Program finále Úterý 2.4. - 1. zápas:

17:30 Vsetín - Zlín

Středa 3. 4. - 2. zápas:

17:30 Vsetín - Zlín

Sobota 6. 4. - 3. zápas:

17:30 Zlín - Vsetín

Neděle 7. 4. - 4. zápas:

17:30 Zlín - Vsetín

Úterý 9. 4.- případný 5. zápas:

17:30 Vsetín - Zlín

Čtvrtek 11. 4. - případný 6. zápas:

17:30 Zlín - Vsetín.

Sobota 13. 4. - případný 7. zápas:

17:00 Vsetín - Zlín

Kalich Arenu vyprodanou 1 750 diváky zpražili hosté dalšími dvěma údery ve druhé třetině, které slepili do 41 sekund. I třetí střelec byl ze země tisíců jezer, i jeho úder patřil mezi šťastné. Teč Mikka Salmia vyrazil Cichoň nad sebe, puk mu spadl na záda a pak do sítě. Hned nato Berani podnikli kontr, Jakub Šlahař dostal puk ke vzdálenější tyčce a zakončoval, než se gólman přesunul.

Po zápase se aplaudovalo i Litoměřicím, ovace ve stoje si kališníci vysloužili za historický úspěch, tedy za vůbec první vyhranou sérii v play off. Ještě zářivější úspěch měli na dosah, v semifinále vedlo mladé mužstvo trenéra Miroslava Přerosta 3:2 na zápasy. Senzace se nakonec nekonala.

Finálové repete startuje ve Vsetíně v úterý a ve středu, do Zlína se boj o vstupenku do baráže přesune o příštím víkendu. Hraje se opět na čtyři vítězné zápasy. Zlín se do zlaté série dostal po sestupu z extraligy zatím pokaždé, Vsetín už potřetí za sebou. Půjde o souboj druhého po základní části se šestým.