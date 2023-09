Tabulky brzdí kariéry. Já bych je už dávno zrušil, říká hokejista Husák

Rodák z Kralup s nadšením mluví nejen o Ocelářích nebo kouči Varaďovi, ale i o Polsku, kde působil. „Poláci jsou dál než Češi!“ Jeho odkaz je však i zásadnější: „Kariéru hráčů, tedy i moji, ovlivňují tabulky odstupného. Zrušil bych je.“

Jste stále hráč Sparty, sparťanský odchovanec, ale hrál jste za ni naposledy před dlouhými 12 lety. Nejsou tabulky přítěž?

Pro mě to bylo spíše vždy na škodu. To nemluvím jen za sebe, ale i za spoustu mladých kluků, kteří hráli na rozhraní extraligy a první ligy. Vezměte si, že kdybyste mohl podepsat smlouvu s kýmkoliv v extralize nebo první lize bez nějakého odstupného, tak by se trh hnul. Všechny kluby by přemýšlely jinak, pokud by vám mohly nabídnout smlouvu jenom za váš plat a nebrat ohled na tabulkové odstupné. Znám hodně příběhů, kterým to zabrzdilo kariéru. Obecně jsou tabulky kontraproduktivní a měly by se zrušit nebo alespoň změnit ve prospěch hráče.