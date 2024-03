Pomohl Litoměřicím, teď bojuje za Zlín. Na Moravě jsem zakořenil, říká Novák

Výbuch 1:8? Mladí jsou splachovací, věří Jebavý Po žhavém startu studená sprcha. Mezinárodní den štěstí jim přinesl smůlu, hokejisté prvoligových Litoměřic dostali od Zlína nakládačku 1:8. Po druhé čtvrtfinálové bitvě však nejsou zlomení, série je srovnaná na 1:1. „Naši mladí jsou snad takoví, že to spláchnou a nebudou si z toho dělat hlavu,“ věří litoměřický kapitán, obránce Jiří Jebavý. Kališníci poprvé v historii vyhráli sérii play off, poprvé v historii se vyhřívají v semifinále. Zaznamenali v něm hned první výhru, úterní 2:0, už pátou v řadě nad Zlínem. Berani je však den nato rozdupali. Přitom šlo (nejen) podle litoměřického asistenta trenéra Františka Ptáčka o paradox: „V prvním zápase jsme nehráli dobře, ale vyhráli jsme, ve druhém jsme dobře začali, a prohráli jsme.“ Což uznal i zlínský trenér Jan Srdínko. „Rozhodla naše efektivita a obětavost.“ V play off se na skóre nehraje, toho se Litoměřice drží. „Prohrát 0:1 nebo 1:8, to je fuk. Pořád oni musí, my ne, jsme úplně v klidu,“ konejšil Ptáček své mužstvo. „Kdyby nám někdo tři měsíce zpátky řekl, že budeme s někým hrát v semifinále 1:1 na zápasy, vysmál bych se mu. Takhle my to bereme.“ Přes výsledek, který nevoní, si Kališníci play off užívají. „Jsem tady spoustu let, byl jsem u všech nepodařených čtvrtfinále. Mám obrovskou radost, kde teď jsme, a doufám, že to posuneme ještě o krůček dál,“ nevzdává se Jebavý snu o finále. „A pro diváky to je super, za roky předtím si to zaslouží.“ Ve středu jich přišlo 1 740, kapacitu bez pár míst vyprodali. V sobotu a neděli bude i ve Zlíně narváno, stadion má sedmitisícový. „Lidi o víkendu asi pojedou na chaty, ne? Co by dělali na hokeji?“ rozesmál se Ptáček. „My si to pojedeme zase užít.“ Série nejmladšího týmu soutěže s nejstarším se protáhne minimálně na pět zápasů. „My to máme proti každému soupeři mládí versus zkušenost, klukům to pomáhá v rozvoji,“ cítí Ptáček. Kapitán Jebavý ubezpečil litoměřické fandy: „Zjistili jsme, že můžeme se Zlínem v klidu hrát. Pořád máme hlavy nahoře. Oni jsou zkušenější, musíme využít dravosti našich mladých kluků. Ulítat je, ubruslit.“