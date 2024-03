Zlín odvrací semifinálový krach. Musí zlepšit zakončení, těší se na podporu fanoušků

„Je pravda, že Litoměřice mohou hrát v klidu, už dosavadní výsledek je pro ně úspěch. Nikdo za nimi nestojí s bičem, to může hrát v jejich prospěch. Mohou hrát uvolněněji, kdežto na Zlín asi bude vyvíjen větší tlak. Tak se nechejme překvapit, kdo na nás vyjde,“ přemítal vsetínský kapitán Erik Hrňa po středečním postupu do finále.

Zatímco Hrňa a spol. si mohou po výsledkově jednoznačné (4:1), ale herně náročné sérii s Duklou Jihlava, kterou trenér Jiří Weintritt označil za mlýnek na maso, na chvilku orazit, Zlín se ocitl na pokraji propasti. „Uděláme všechno, abychom se do Litoměřic vrátili na rozhodující sedmé utkání,“ shodli se po středečním krachu (1:4) na ledě Stadionu kouč Jan Srdínko a útočník Jan Süss.

V sérii platí pravidlo – liché zápasy vyhrávají kališníci, sudé Zlín, který tak neustále dotahuje manko.

„Zlín sice prohrál, ale série pořád může dopadnout jakkoliv. My si teď chvíli odpočineme, budeme se připravovat na oba dva soupeře. Pokud chcete vyhrát, musíte porazit kohokoliv. Věřím, že to vyjde a že se letos do třetice všeho dobrého podíváme do baráže,“ vyhlíží Hrňa prolínací soutěž s Kladnem, se kterým Berani loni dobití z play off prohráli hladce 0:4 na zápasy.

Stejně jako Vsetín mají extraligové ambice. Semifinálový konec by byl pro klub sportovním i ekonomickým propadákem. Loni vyprodal všechny tři domácí finálové duely se Vsetínem i obě barážová utkání, díky čemuž zalepil největší díry v rozpočtu.

„Jsme pod tlakem,“ připustil Srdínko, pro něhož může být dnešní mač nechtěnou a smutnou derniérou na zlínské střídačce. Od nové sezony má mužstvo bez ohledu na výsledek letošní převzít Jan Pardavý se Srdínkovým asistentem Richardem Kapušem.

20. 03. 2024. HC Stadion Litoměřice - Berani Zlín, Chance liga, druhý zápas semifinále play off. Fanoušci hostů slaví gól.

Ve Zlíně věří v podporu fanoušků, na dva víkendové duely s Litoměřicemi dorazilo dohromady bezmála 11 tisíc diváků.

„Máme výhodu domácího prostředí, fanoušci nás poženou. Přijde plný zimák, těšíme se,“ řekl Süss. Ve středu odpoledne zbývalo v prodeji přes dva tisíce vstupenek.

Zlín potřebuje přidat v efektivitě. Veškeré náboje v sérii s Litoměřicemi vystřílel ve druhém zápase, který vyhrál drtivě 8:1. Ve zbývajících pěti se zmohl na pět gólů při katastrofální úspěšnosti střelby 3,60 procenta.

„Zakončení nás trápí celou sezonu. Když jsme se do něj teď v Litoměřicích dostali, střelám chyběla razance, netlačili jsme se do brány. V tom je největší rozdíl mezi námi a soupeřem,“ poznamenal Srdínko. „Litoměřice už během základní části ukázaly, že jsou kvalitní mančaft. Nehrajeme proti žádnému outsiderovi.“ I tak by bylo pro Zlín vyřazení v semifinále krachem.