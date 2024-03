Hokejisty Zlína spasil ve čtvrtém semifinále ukrajinský žolík Sadovikov

„Chtěli by tady teď zůstat, ale musí se vrátit do práce,“ mrzelo Sadovikova, jehož hvězdná chvilka přišla v 72. minutě.

Před brankovištěm si zpracoval vyražený puk po střele Sedláčka, prostrčil ho mezi nohy obránce a v pádu bekhendem zavěsil pod víko nad ležícím Cichoněm.

„Loni jsem dal ve finále gól Vsetínu, ale tenhle byl vítězný, takže zatím nejdůležitější ve Zlíně,“ přiznal jedenadvacetiletý rodák z Doněcku, odkud v roce 2022 po vpádu ruské armády utekl a přes dánský Herlev se v průběhu loňské sezony dostal do kádru Beranů.

Přestože odehrál celé loňské play off i extraligovou baráž proti Kladnu, pevné místo v sestavě si nezískal. Pendloval mezi juniorkou a áčkem, pár startů si připsal na druholigové farmě ve Vyškově. V letošní základní části vyjel jen do sedmnácti utkání, naposledy v 47. kole, a od té doby čekal na svoji šanci až do čtvrtého semifinále.

„Stano se pořád připravuje, poctivě na sobě maká, dostal důvěru. Má tady rodinu. Udělal jim obrovskou radost,“ povídal hlavní trenér Jan Srdínko, který ho zařadil do osvědčené formace s kapitánem Köhlerem a Sedláčkem.

„Dlouho jsem nehrál, trénoval s panem Sedlákem, který mě velmi dobře připravil,“ děkoval Sadovikov druhému trenérovi, jenž tlumočil pozápasový rozhovor se šťastným střelcem. „Od první minuty to bylo těžké, ale podrželi mě trenéři, spoluhráči, diváci.“ Těžký kámen ze srdce po jeho brance spadl hlavně Petru Holíkovi, po jehož kontroverzním vyloučení osm vteřin před koncem normální hrací doby kališníci z přesilovky vyrovnali na 2:2.

„Obrovská úleva, jedeme zase od nuly. Zaplať pánbůh, že dal Stan gól v prodloužení, a můžu to hodit za hlavu,“ ulevilo se nejen Holíkovi.

Zlín zatím v sérii dotahuje, liché zápasy prohrává, v sudých stav srovnává. „Je to o nervy,“ odfoukl si po nedělním dramatu Srdínko. Berani v něm získali druhý bod, o nějž málem přišli.

„V prodloužení se ukázala vnitřní síla mužstva. Kluci do toho vlétli, byla to jedna z našich lepších třetin a zaslouženě jsme vyhráli.“ Obhájce loňského titulu vyřadil ve čtvrtfinále Prostějov hladce ve třech zápasech, v sérii s Litoměřicemi však není přesvědčivý. Sobotní duel projel 1:5, v neděli málem promarnil vedení 2:0.

„Zatáhli jsme se, nehráli s pukem, jenom jsme je odpalovali a dostávali je tak na koně. Sami jsme si to zkomplikovali,“ kritizoval Holík bojácný výkon.

Do Litoměřic, kde dnes semifinále pokračuje pátým zápasem, Berani tentokrát vyrazili o den dříve. „Přespíme. Nemůžeme se vymlouvat na dlouhou cestu,“ podotkl Holík. V ideální případě můžou sérii uzavřít ve čtvrtek doma.