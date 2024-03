Holík odvrátil konec sezony. Na sedmý zápas se těším, říká zlínský útočník

Jste nervózní?

Těším se. Netěšil jsem se na konec sezony. Před zápasem jsme tohle všichni chtěli, dopadlo to pro nás dobře. Řekli jsme si, že už nemáme co ztratit. Vletěli jsme na to. Celý zápas jsme měli konzistentní výkon. Hráli jsme do těla, obětavě a byli jsme za to odměněni dvěma góly.

Valašské derby ve finále je velké lákadlo, že?

Jasně, byl by plný dům u nás i ve Vsetíně. V základní části jsem proti nim odehrál jeden zápas, v play off ještě žádný. Bylo by to super.

Jaké máte zkušenosti se sedmými duely?

Pár si jich vybavím. Třeba ve finále extraligy s Plzní, kdy nám dal Martin Straka sedmý gól ve třetím prodloužení. Doufám, že teď to bude naopak.

Zkušeností máte více než mladý tým Litoměřic. Může to být v sobotu rozhodující faktor?

Těžko říct. Doufám, že v náš prospěch. Ale na to nemůžeme spoléhat. Musíme se na zápas připravit jako na poslední. Ukážeme si pár chyb. Do téhle situace jsme se chtěli dostat. Jsme dobře naladění. Je to vyrovnaná série. Budou rozhodovat maličkosti. Vyhraje, kdo bude chtít více.

Na Litoměřice jste nastoupili tvrdě. Našli jste na ně konečně recept?

To jsme si zdůrazňovali před zápasem. Hrát zodpovědně, ať se nemají protiútoky, v těch jsou výborní, dobře bruslí. To se nám povedlo a párkrát jsme je zavřeli. Musíme je zpomalovat a neztrácet puky na modrých čarách. Oni na to čekají a hned pak jedou. Pak se hraje nahorů a dolů. Musíme hrát chytře a vůbec je k tomu nepouštět.

Jak se hraje v Litoměřicích?

Těžce. Bude to náročné. Jednou jsme tam vyhráli (8:1), je jedno kolik. Budeme věřit, že zvládneme i sedmý zápas.

Bude stěžejní první gól? Kdo ho dal, zápas v sérii vyhrál.

Tak to je, pomůže. I kdybychom ale dostali v sobotu první, tak se hraje 60 minut. I v Prostějově jsme dokázali otočit z 0:3.

Od druhého finále nastupujete v útoku s Finy Paukkem a Salmiem. Jak si rozumíte?

Já jim ani slovo. Přijedou na střídačku a melou finsky. Prosím je o trošku angličtiny. Ale ať si pokecají, aspoň mám klid. (úsměv) Při mém gólu výborně clonil Jepa (Paukku). Je jeho zásluha, že mi to tam padlo.

Fanoušci po utkání dlouho vyvolávali vaše jméno. Po sezoně vám končí hostování z Brna. Zůstanete ve Zlíně?

Děkovačka se neomrzí. Byl jsem šťastný, malý byl šťastný. Ten je tady hokejem poblázněný. Ale nevím, co bude. Mám smlouvu v Brně, teď řeším jen play off ve Zlíně. Až po sezoně.