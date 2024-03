Litoměřický vzkaz Zlínu: Staršímu týmu náš hokej nedělá dobře...

„Při našich neúspěšných pokusech v play off se různě nesly průpovídky, že chceme rychle domů, na dovolenou. Ukázali jsme, že to je nesmysl, za což jsem rád. Ve sportu chce přece každý vyhrát,“ řekl předseda kališníků Jan Fišera.

Litoměřice válčí v první lize čtrnáct sezon, před letoškem prošly sedmkrát do vyřazovací fáze, pokaždé hned vypadly. Dvakrát v předkole, pětkrát ve čtvrtfinále. Až osmý pokus vyšel, v sobotní bitvě o všechno předčily Třebíč 4:1, sérii vyhrály 3:2 na zápasy a jsou v top čtyřce.

„Krásný pocit. Už před sezonou jsem vyhlásil, že chceme konečně minimálně jedno kolo uhrát. Kluci v rozhodujícím utkání podali nejlepší výkon v sezoně. Soustředěný, bez větších chyb, podpořený skvělým gólmanem Cichoněm,“ chválil klubový šéf. I jeden z trenérů František Ptáček se rozplýval: „Pro spoustu kluků to byl parádní zážitek a pro některé úplně nový.“

Umocnilo ho 1 661 lidí na tribuně i úžasná Forsbergova klička přímo ve hře v podání Fina Korkiakoskiho. „V takové situaci a takovém zápase ji nikdo nečekal. Markus je na to drzý i šikovný dost,“ smekl Fišera.

Ještě zbývalo 90 míst k vyprodání kapacity stadionu, se Zlínem by už plný dům být měl. Oba první zápasy startují v 17.30 hodin a domácí do boje o finále vstupují s vědomím, že Zlín v letošním ročníku pokaždé porazili. Čtyřikrát. Tolik výher potřebují i teď k postupu, což by byl další klubový milník.

„Zlín má zkušený, silný tým. Vědí, jak play off hrát, v důležitých okamžicích dokážou zareagovat správně,“ popsal Fiala soupeře, který loni první ligu vyhrál a v baráži neúspěšně vyzval Kladno. „Náš hokej Zlínu nikdy neseděl. Pokud se ho budeme držet, bude to zajímavá série.“

Jaký je litoměřický hokej? Souvisí s mládím, které pod Radobýl importuje i partnerská Sparta. „Je agresivní, bruslivý, rychlý. Žádné zbytečné držení kotouče, nepříjemné dohrávání soubojů. Když proti nám stojí trošku starší tým, nedělá mu to dobře,“ vykreslil Fišera, co na Zlín čeká.

Jde o souboj čtvrtého se šestým, ale také nejmladšího týmu první ligy (Litoměřice mají průměr 22,9 roku) proti nejstaršímu (Zlín 28,3 roku).

Ve druhém semifinále Vsetín vyzve Jihlavu. Ze hry o pohár pro premianta první ligy už je král základní části Poruba. „My si tím prošli dva roky zpátky, vyhráli jsme základní část a hned vypadli. Je vyřadila hodně dobrá Jihlava, není to asi takové překvapení,“ zdůraznil Fišera.

Jakub Tůma, hokejista Litoměřic.

Naději prvoligisty v baráži odhadnout nedokáže: „Rozhodne vývoj sérií. Když bude finále na sedm zápasů, půjdete pár dní nato do baráže zmlácení, zranění, unavení. A proti vám bude odpočaté a zdravé Kladno.“

Můžou ho vyzvat i Litoměřice? Chybí už jen dva kroky. „To předbíháme,“ brzdí předseda. „Ale nekončíme, chceme jít dál a dál. Kluci mají naši podporu.“ Už teď však prožívají sezonu z říše fantazie.