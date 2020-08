Hokejisté Moravských Budějovic po roce znovu balancují nad propastí

Ještě loni hrály Moravské Budějovice druhou hokejovou ligu, a přestože byly jejich výsledky bídné, soutěž by ve městě zůstala i pro příští sezonu. Jenže licenci měla žihadla pouze zapůjčenou od Znojma, které se kvůli koronavirové pandemii rozhodlo opustit mezinárodní EBEL a vrátit se pro ročník 2020/21 na český led.



Pro Moravské Budějovice to znamenalo přihlásit maximálně krajský přebor, což také jednatel klubu Miroslav Vybíral udělal.

„Ani na vteřinu jsem nepřemýšlel, že by tady mužský hokej vůbec nebyl,“ hlásil ještě na začátku července. „Když jsem do toho loni v létě šel, slíbil jsem fanouškům, že to pro mě bude dlouhodobá záležitost,“ dodal.

O měsíc a půl později je však situace jiná. Vybíral na svůj post šéfa klubu nečekaně rezignoval. „K tomuto závažnému rozhodnutí mě vedlo hned několik věcí, ale žádná z nich nemá nic společného s financováním činnosti klubu,“ psal ve svém oznámení o ukončení činnosti směrem k městu.

„Po 18 letech v každodenním hokejovém kolotoči, kdy jsem se věnoval pomoci ostatním lidem, jsem došel ke klíčovému rozhodnutí věnovat se vlastní rodině, kterou jsem po tuto dobu neměl na prvním místě.“

Miroslav Vybíral

Jeho náhlá reakce byla překvapením pro spoustu lidí, starostu Moravských Budějovic Vlastimila Bařinku nevyjímaje. „Nevím tomu ani hlavu, ani patu. Říkal, že jsme mu nevyšli vstříc se zimákem, tedy spíš paní ředitelka. Ale nevím, jestli je to pravda. Požádal jsem pana Vybírala, aby mi celou věc vysvětlil, ale doteď se neozval,“ krčil rameny Bařinka.



Jasno do situace příliš nevnesla ani zmiňovaná šéfka zimního stadionu v Moravských Budějovicích Miroslava Bendová.

„Nemám k tomu co říct. Jen snad to, že od začátku tvrdím, že není pravda, co pan Vybíral říká. Je to tvrzení proti tvrzení. Pokud někdo chce podmínky, které jsou nestandardně řešeny, a vůbec v příspěvkové organizaci že chce podnájem nějakých prostor zdarma, tak já to prostě udělat nemůžu. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“ vzkázala.

Redakce MF DNES se snažila dovolat i dnes už bývalému jednateli klubu, ovšem bezvýsledně.

Přemluvili trenéra

Ani Vybíralův odchod pár týdnů před startem nové sezony však nemusí nevyhnutelně znamenat konec mužského hokeje v Moravských Budějovicích.

„Jeho kolega řekl, že přece jen zkusí s týmem krajský přebor hrát,“ zmínil Bařinka Petra Kolečkáře, který měl původně působit v novém soutěžním ročníku u A-mužstva žihadel jako trenér.

„Začala příprava na ledě, řešila se dokonce i možnost účasti ve druhé lize, ale pak padlo rozhodnutí, že klub končí, což by znamenalo i konec mužského hokeje ve městě. V tu chvíli jsem odmítal pokračovat, ale pak se mnou mluvili zástupci města, fanoušci a hráči, jestli by s tím nešlo něco udělat,“ prozradil Kolečkář.

Hokejisté Moravských Budějovic.

Konečné rozhodnutí v sobě sice chvilku musel nechat dozrát, nicméně k radosti všech nakonec dospěl k souhlasné odpovědi. „Vytvořil jsem novou společnost, která se jmenuje Moravskobudějovický hokej, a pod stejným názvem se přihlásíme do Krajské ligy jižní Moravy a Zlína,“ oznámil Kolečkář, který bude zastávat zároveň pozici šéfa klubu i trenéra.



A ačkoliv by se to tak mohlo na první pohled jevit, svému předchůdci náhlý odchod nezazlívá. „Určitě jsem to nebral jako ránu pod pás. Bylo to rozhodnutí pana Vybírala, a proto jediný on by k tomu měl co říct. Šéf nese na bedrech vše, co s klubem souvisí, tudíž to nikdy není jednoduché,“ uvedl Kolečkář.

Aby se však krajská liga v Moravských Budějovicích skutečně mohla hrát, bude potřeba půlmilionový příspěvek od města. A rozhodnutí padne na zastupitelstvu 31. srpna.