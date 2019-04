Pucher má plán, jak udržet Moravské Budějovice ve třetí lize

Současné A-mužstvo Moravských Budějovic pořád ještě bojuje ve druholigovém superfinále se Sokolovem a na budoucnost zatím příliš nemyslí.

Jenže za pár dnů konec tak jako tak přijde. A je otázkou, co bude následovat. Už nějakou dobu je veřejným tajemstvím, že majitel klubu Zdeněk Stojánek prodal druholigovou licenci do jiného města. Konkrétně do Znojma. A-tým žihadel by měl tudíž úplně skončit.

K tomu ale nakonec zřejmě nedojde. Na město se totiž obrátil s nabídkou bývalý slovenský reprezentant Peter Pucher, který loni v dresu žihadel nastupoval. Měl v plánu A-mužstvo v Moravských Budějovicích udržet.

„V klubu teď působím jako trenér mládeže a bylo by mi líto, kdyby tady měl dospělý hokej skončit. Pro děti jsou hráči áčka vzorem, chodí se na ně dívat,“ vysvětloval mistr světa z roku 2002 a bývalý dlouholetý hráč znojemských orlů. „Navíc město hokejem žije. Zvlášť letos, kdy kluci hrají opravdu skvěle,“ připomněl vítěznou jízdu žihadel, která se dostala až do bojů o Chance ligu.

Už na konci února měl Pucher s vedením města ohledně budoucnosti hokeje ve městě a zachování A-týmu první schůzku a ta zatím poslední byla na programu v úterý. „Pevně věřím, že dospělý hokej nakonec ve městě skutečně zůstane. Ovšem na jaké úrovni, to v tuhle chvíli ještě neumím říct,“ hlásil.

Ve hře je každopádně pořád i varianta, že by Moravské Budějovice dál hrály druhou ligu.

„Peter říkal, že se mu možná podaří druholigovou licenci zajistit. Zatím založil občanské sdružení a má k němu veškeré potřebné papíry. Musím říct, že to vypadá velmi dobře,“ pochvaloval si starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka. „Do čtrnácti dnů se máme sejít a říct si, jak to definitivně bude.“

Každopádně město je podle Bařinky připraveno podat Pucherovi pomocnou ruku.

„Ovšem zůstane jen u pomoci, protože podle nás by zřizování a řízení klubu nemělo být věcí města,“ vysvětloval Bařinka. „Nicméně už jsem obešel několik sponzorů, kteří jsou ochotni hokej podpořit. A to i v případě, že by se zde hrál jen krajský přebor. A nejsou to malé částky,“ doplnil.

Město má nachystaný milion

Finanční injekci pro nově se tvořící A-tým ostatně chystá i radnice.

„Peter zažádal o milion korun, tak jsme řekli, že pokud druhá liga ve městě zůstane, dáme mu ho,“ slíbil Bařinka. „Ale peníze od nás klub určitě dostane i pro krajský přebor,“ ujistil.

To, že současný majitel prodal druholigovou licenci do jiného města, starostu pořád hodně mrzí.

„Ty peníze jsme měli připravené i pro něj. Domlouvali jsme se už v prosinci, že pokud povede klub dál, podporu hokeji navýšíme. Jenže on nám pak v lednu najednou oznámil, že licenci prodal,“ povzdechl si Bařinka.

Podle informací MF DNES koupilo od Stojánka licenci Znojmo. Jenže jak se ukázalo, byla to pouze zajišťovací varianta pro případ, že by se klub nedohodl s EBEL ligou o setrvání v soutěži.

K tomu však nedošlo, což znamená, že pořízená licence je nyní orlům k ničemu. Nabízí se tedy otázka, zda by se nedala budoucnost hokeje v Moravských Budějovicích propojit se Znojmem.

„Co se týká mojí osoby, nepreferoval bych to,“ reagoval na dotaz Pucher. „Nejde o různé představy, ale je tam trochu problém mezi mnou a vedením Znojma. Nevím, proč to tak je, ale nemůžu s tím nic dělat,“ krčil rameny.