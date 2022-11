Je čas končit. V Brodě jsou mladší a lepší kluci, říká loučící se Třetina

O definitivním konci kariéry mluví zkušený hokejový útočník Miroslav Třetina už několik sezon, ovšem zatím svoji hrozbu nenaplnil. Příští týden ve středu se však situace změní. Odchovanec jihlavského hokeje, který nicméně převážnou část své kariéry strávil v Havlíčkově Brodě, prý nastoupí v soutěžním duelu skutečně naposledy. A loučit se bude v derby se Žďárem nad Sázavou.

„Sice mě v Brodě pořád přemlouvají, ať si to ještě rozmyslím, ale už ne. Už je čas skončit,“ je přesvědčen dvaačtyřicetiletý bývalý hráč pražské Slavie, Českých Budějovic či Ústí nad Labem.

Třeba si svoje rozhodnutí nakonec ještě rozmyslíte. Podobné plány už jste měl vícekrát...

V době covidu jednu sezonu zrušili, proto jsem chtěl končit loni, kdy jsem po dlouhé době zase naskočil do hry. Jenže poslední zápas jsme v play off prohráli s Táborem 2:10, což by bylo smutné loučení.

Takže jste si počkal, až bude Brod hrát letos doma s rivalem ze Žďáru?

Původně jsem přemýšlel o nějakém exhibičním utkání, jenže by bylo strašně těžké dát všechny kluky, které bych tam chtěl mít, dohromady. Tak jsem se nakonec rozhodl, že to udělám takhle – při nějakém atraktivním mistráku. A zápas se Žďárem vyšel akorát na den před státním svátkem.

Jenže co když budete zase nejlepší na ledě?

Právě proto musím hrát špatně. (směje se)

Vy, který jste byl schopný soupeře raději zakousnout, než byste mu dobrovolně ustoupil z cesty?

Máte pravdu, to bych nebyl já, neumím hrát na půl plynu. Ale právě proto jsem tenhle zápas označil za úplně poslední, abych potom případně těm, kteří by mě ještě zkoušeli přemlouvat, mohl říct, že už nemůžu, protože jsem veřejně prohlásil, že je to můj úplně poslední zápas.

Vážně si dovedete představit, že už potom nebude žádné příště?

Jsem s tím smířený. Už jsou tam mladší a lepší kluci. Nemá cenu moje hraní dál protahovat.

Utkání nese podtitul Superstar se loučí, protože všichni vědí, že ve volných chvílích hrajete v kapele III. Třetina. Chystáte nějaké vystoupení s kytarou?

Podrobnosti nechám jako překvapení. Jen chci říct, že bych si moc přál, aby přišlo co nejvíc lidí. A že bych hrál chvilku s kytarou a chvilku s hokejkou, to raději ne. (směje se) Ono to totiž vypadá, že se potkají dva týmy, kterým to zrovna moc nejde, tak to nechci ještě víc kazit.