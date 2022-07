Daň za druholigové derby? Dlouhé výjezdy pro Brod, Meziříčí a Žďár

Rozdělení pouze na dvě skupiny a přesun Brodu na Východ má podle něj ovšem i stinnou stránku.

„Budeme asi druzí ze všech osmadvaceti účastníků druhé ligy, kteří najedou v sezoně nejvíc kilometrů, takže se nám to pěkně prodraží. Pokud si to dobře pamatuju, dělá to celkem něco kolem sedmi a půl tisíce kilometrů. Taková je naše daň za derby,“ povzdechl si Kozlík.

Ovšem ani žďárský klub není z rozdělení soutěže na dvě konference tak docela nadšený.

2. liga – skupina Východ Havlíčkův Brod

Žďár nad Sázavou

Velké Meziříčí

Znojmo

Hodonín

Opava

Nový Jičín

Valašské Meziříčí

Kopřivnice

Havířov

Vyškov

„Snažili jsme se bojovat spíš za čtyři skupiny po sedmi týmech,“ svěřil se hlavní trenér plamenů Martin Sobotka. „Na druhou stranu je jasné, že všechny týmy se uspokojit nedají, takže tuhle verzi musíme vzít jako fakt a smířit se znovu s dlouhým cestováním na Moravu,“ doplnil.

Každopádně také on se těší na očekávané derby zápasy s havlíčkobrodským rivalem. „To bylo vždycky nejvíc navštěvované utkání,“ zavzpomínal na dobu, kdy se oba celky utkávaly v rámci druhé ligy pravidelně.

V nadcházejícím ročníku však podle něj bude pro diváky možná ještě o kousek atraktivnější souboj se znojemskými Orly, kteří se vrací znovu do české soutěže a netají se tím, že jejich jediným a hlavním cílem je postup do Chance ligy. Tomu ostatně podřizují i složení týmu.

„Jejich ambice jsou opravdu veliké. Takže největším lákadlem bude zřejmě Znojmo,“ potvrdil Sobotka. A podobně to vidí také jednatel HHK Velké Meziříčí Jaroslav Juda, který návrat Orlů do druhé ligy z rakouské nejvyšší soutěže jednoznačně vítá. Stejně jako další nové účastníky. „Budou určitě oživením. Stejně jako mančafty, které spadly z první ligy, a ty, jež si zajistily postup z kvalifikací,“ hlásil Juda.