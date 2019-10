ZÁPISNÍK: Šílený týden obrátil hokejový Zlín naruby

dnes 9:40

Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. Nezapomenutelnou hlášku popleteného krále z pohádky Pyšná princezna by si nově mohl vytesat do svého loga hokejový klub ze Zlína.