Působí energicky. Stavjaňa si chválí francouzskou posilu Zlína

„V tom, že přicházím na zkoušku, nevidím problém. Není to poprvé,“ prohlásil osmadvacetiletý Claireaux.

Zamířil do týmu, který se potřebuje nastartovat. Zlínu absolutně nevyšel vstup do sezony, po deseti kolech je poslední s tříbodovým mankem na Pardubice. Když vedení hledalo možnosti, jak sestavu oživit, dostalo tip na Francouze, jenž v národním týmu odehrál 130 zápasů.

„Je to centr, kterého jsme hledali,“ věří Antonín Stavjaňa, trenér PSG Berani Zlín. „Na prvním tréninku působil velmi energicky, je jistý s pukem a svou roli může splnit.“

Claireaux, který posledních pět let strávil ve Finsku, v letošní sezoně ještě nehrál. Poté, co na jaře ukončil angažmá v klubu Vaasan Sport, dosud nenašel nové působiště.

„Doma jsem tvrdě trénoval a čekal na příležitost,“ naznačil. „Léto pro mě bylo hodně dlouhé. Už se nemůžu dočkat, až začnu hrát.“

Když se ozval Zlín, dlouho neváhal. Pomohla mu i konzultace u jednoho slovenského hráče, jenž působí ve Francii. „Říkal mi, že Zlín je dobrý tým, ať to hned vezmu,“ tlumočil.

Než vyrazil na Moravu, zjišťoval všechno možné o týmu i městě. Ale zdejší hráče nezná.

„Chce to pár dnů, abych si zvykl. Každý začátek je složitý,“ poznamenal. „První trénink byl tvrdý, hodně se bruslilo.“

Premiéru si odbude v neděli v Hradci Králové. Rozhodnutí, s kým nastoupí ve formaci, padne nejpozději v pátek.

„Béďa Köhler si odpykal polovinu trestu, tak zkusíme požádat o prominutí. Pokud by to vyšlo, nastoupili by spolu,“ naznačil Stavjaňa.

Česká extraliga Claireauxe hodně láká. V minulosti se o ní častokrát bavil s reprezentačními kolegy Yorickem a Sachou Treillovými, kteří v tuzemsku působili.

„O české lize mi řekli spoustu dobrého, ale už jsme spolu nějakou dobu nemluvili,“ pousmál se Claireaux. „Brzy bych se měl potkat s Yorickem, tak mi snad řekne víc. Ale už teď vím, že to bude výborná zkušenost.“

S českým hokejem má jenom reprezentační zkušenosti. Jako stálý člen francouzského národního týmu několikrát nastoupil proti tuzemské reprezentaci, včetně duelu na domácím šampionátu v Paříži.

„Být součástí týmu, který poprvé hraje doma, bylo něco úžasného. Navíc jsme nehráli špatně,“ připomněl, že Francii dělil jen bod od postupu do čtvrtfinále. „Zápasy s Českem jsou vždycky nesmírně těžké, protože máte výborný tým.“

Claireaux věří, že zkušenosti ze Zlína mu pomůžou i v dresu s galským kohoutem. Francouzi totiž nezvládli jarní mistrovství světa na Slovensku a sestoupili do divize B. O návrat budou usilovat příští rok ve Slovinsku. „Mění se generace, přichází spousta nových hráčů. Musíme znovu poskládat tým a soustředit se na to, abychom se co nejdříve dostali zase nahoru.“

Angažováním Francouze Zlín paradoxně získává severoamerickou posilu. Claireaux totiž pochází z ostrovního společenství Saint-Pierre a Miquelon, což je francouzská výspa u východního břehu Kanady poblíž Newfoundlandu.

„Ale jsem Francouz,“ hlásí hrdě.

Proč tedy začal hrát hokej?

„Všechno u nás je severoamerické,“ popsal. „Měli jsme americké a hlavně kanadské televizní stanice. Kanadský národní sport je hokej, takže pro mě to bylo jasné.“